Létitia Mouze, Le philosophe qui aimait les histoires. L’anthropologie platonicienne du fait poétique

Des dialogues de Platon, on retient d’abord et avant tout leurs nombreux mythes. Leur sens ne va cependant pas de soi : comment en comprendre l’usage dans le cadre d’oeuvres philosophiques, et plus encore de la part d’un penseur auquel on a fait la réputation d’être « l’ennemi des poètes » ? Comment les lire ?

Il s’agit dans cet ouvrage de montrer que les mythes (en grec : mûthoi), c’est-à-dire les histoires, sont au coeur du projet philosophique platonicien. Ils le sont d’abord en tant qu’objet d’analyse : on trouve dans les Dialogues les éléments d’une théorie littéraire qui rejoint les réflexions contemporaines sur la fonction anthropologique fondamentale de la fiction. En mettant en lumière la manière dont elles influent sur les âmes, Platon montre que les histoires transmettent des valeurs et sont le socle de toute éducation et de toute cité. Il s’ensuit qu’elles ont un rôle philosophique à jouer, lorsque leur contenu, tout en étant fictionnel, est vrai, c’est-à-dire cohérent avec ce qui est réellement : parce qu’elles touchent l’âme au plus profond en lui procurant du plaisir, elles sont tout particulièrement aptes à susciter cet état d’âme et cette attitude en quoi consiste ce que Platon appelle philosophia.

La réflexion platonicienne sur les histoires et sur leur rapport étroit à la philosophie, ainsi mise en lumière, permet de proposer une nouvelle méthode, non allégorique, de lecture des mythes platoniciens.

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Létitia Mouze, Maîtresse de Conférences à l’Université Toulouse Jean Jaurès, a publié Le législateur et le poète. Une interprétation des Lois de Platon, puis Chasse à l’homme et faux-semblants dans le Sophiste de Platon, ainsi que des traductions du Phèdre et du Sophiste.

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Sommaire

Introduction : Une vieille querelle ?

1) De la guerre à la paix, et retour

2) Qu’est-ce que la littérature ?

3) Comment la philosophie est devenue littérature

4) D’un différend l’autre

5) Les poètes et les mythes selon Platon



Première partie

Que Platon n’a jamais chassé les poètes de la cité



I. La poésie comme fait anthropologique et social

1) « Hommes, nous légiférons pour des hommes »

2) Les poètes dans la cité

3) Mythologie et idéologie

4) L’esthétique platonicienne de la réception



II. Ce que les histoires font aux âmes : Mûthos et tupos

1) Tupoi et doxai

2) « Les écrivains […] ont à exprimer la condition humaine » : tupos général des histoires

3) Le contenu particulier des tupoi : le pentapharmakos

4) Le tupos comme sens et puissance des histoires

5) Effet doxique, effet éthique

6) Les tupoi et la fonction politique des histoires

7) Le sens de la censure



III. Ce que les histoires font aux âmes : Mimèsis et dianoia

1) Premier bannissement des poètes imitateurs (République III)

2) Quelques éléments sur la dianoia

3) L’effet Lorenzaccio de la mimèsis sur la dianoia en République III

4) Second bannissement des poètes imitateurs (République X)



IV. Il y a une esthétique platonicienne

1) Platon et la critique éthique

2) La définition platonicienne de la mimèsis par Aristote

3) Platon vs Schaeffer



Deuxième partie

Qu’il n’y a pas de philosophie sans mythe



I. Les mythes platoniciens comme problème philosophique

1) Que la philosophie de Platon, ce sont ses mythes

2) Que les mythes ne sont peut-être pas de la philosophie

3) Que ni les mythes ni la philosophie ne sont ce qu’on croit



II. Le philosophe fait confiance aux mythes

1) Que le philosophe est philomythe

2) Que le mythe est philosophique



III. Le lecteur doit faire confiance aux mythes

1) Méthode platonicienne d’écoute philosophique des mythes

2) Lecture platoniciennement philosophique des mythes de Platon



IV. Lecture naïve de quelques mythes du Phèdre

1) Sous le signe de la confiance

2) La folie du second discours de Socrate

3) Raisons du mythe

4) Lire le mythe de l’attelage ailé avec pistis.

5) Lire le Phèdre avec pistis

Conclusion : « Au commencement était le récit »

1) L’ami des poètes

2) Le mythe Platon



Bibliographie