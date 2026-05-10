Clio n° 62, 2025 : "Scènes théâtrales émancipatrices"

Sous la direction de Lorraine WISS & Olivier NEVEUX

avec la collaboration de Michelle ZANCARINI-FOURNEL

Des scènes comiques de la Grèce antique aux scènes queer d’aujourd’hui, ce numéro de Clio, « Scènes théâtrales émancipatrices » aborde la vie théâtrale à travers les âges et les genres. En mettant l’accent sur les questions d’émancipation, il est question de la manière dont le théâtre offre des espaces et des rôles pour déjouer les normes de genre. Pièces de théâtre et voix de comédiennes se font entendre dans une polyphonie parfois doloriste, parfois triomphante. Les articles du dossier, commentaire de document, état de la recherche et comptes rendus de publications récentes donnent à voir la vitalité d’une recherche qui croise l’histoire du théâtre et l’histoire du genre.

Sommaire prochainement accessible en ligne via OpenEdition…

ÉDITORIAL

Lorraine WISS & Olivier NEVEUX

DOSSIER

- Carmen DAMOUR. Normes de genre et scène comique en Grèce ancienne. L’émancipation en question

- Cécile BERGER. Femmes de théâtre à la Renaissance

- Justine MANGEANT. La scène sous tutelle. Les autrices à la Comédie-Française de 1680 à 1760

- Suzanne ROCHEFORT. S’émanciper en coulisses. Rose Bellecour, paradoxes d’une comédienne au XVIIIe siècle

- Léonor DELAUNAY. Donner de la voix : la révolte des femmes en scène (France, 1900)

- Raphaëlle DOYON. Une fille à brûler (1980) de Viviane Théophilidès et Voyage en Chine intérieure (1986) de Gilberte Tsaï, metteuses en scène du théâtre public

REGARDS COMPLÉMENTAIRES

- Corinne FRANÇOIS-DENÈVE. Une maison de poupée d’Henrik Ibsen : la scène d’une émancipation ?

- Ulysse CAILLON. Quand les scènes queers contemporaines rencontrent les luttes féministes : quatre exemples de réinvention d’une convergence politique

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DOCUMENT

Marie BOUHAÏK-GIRONÈS. Jouer une sainte : le genre en question dans les mystères français (Chroniques messines du XVe siècle)

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

Lorraine WISS. Théâtre, genre, émancipation XIXe-XXe siècle

VARIA

Sylvie PERRIER. Le genre de la fraude : complicités dans les cas de grossesse simulée sous l’Ancien Régime

CLIO A LU

CLIO A REÇU