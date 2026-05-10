Olivier Curchod, Jean Renoir. Le Portrait de l'artiste

Jean Renoir (1894-1979) n’est pas seulement l’immense auteur de La Grande Illusion, La Règle du jeu et tant d’autres chefs-d’œuvre du septième art, il a aussi écrit tout au long de sa vie des centaines de papiers en tout genre qui ont façonné sa personne publique et signé son talent d’écrivain.

Après deux recueils réunis au siècle dernier par Claude Gauteur, ce nouveau volume offre à découvrir soixante-dix autres textes, rares ou inédits, rédigés en France, en Italie ou aux États-Unis au fil de six décennies. On lira ici des articles et des réponses à des enquêtes de presse, des conférences, des préfaces, des hommages, des portraits, des présentations de films. Une section enrichit la période 1939-1940, contenant des écrits de diverses natures, dont ceux du lieutenant Renoir enrôlé au début de la drôle de guerre. Incroyable conteur et riche d’une culture humaniste considérable, le cinéaste évoque tour à tour et selon les circonstances les évolutions de son métier du point de vue esthétique, technique ou économique, la genèse de certains de ses films, et maints souvenirs de jeunesse, notamment l’imposante figure de son père le peintre Auguste Renoir.

La mise en perspective de tous ces écrits répartis et présentés en cinq sections chronologiques dessine un véritable autoportrait, invitant à revisiter sous un jour neuf une existence et une créativité à nulle autre pareilles, celles d’un cinéaste qu’Orson Welles qualifia, le soir même de sa mort, de « plus grand de tous ».

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Olivier Curchod, Christopher Faulkner et Claude Gauteur sont trois historiens du cinéma. Ensemble ou séparément, ils ont publié depuis cinquante ans une douzaine d'ouvrages sur Jean Renoir.