Maria Pourchet, Un été avec Romain Gary

Un tango littéraire qui transforme les désillusions en enchantement Romain Gary est l’un des écrivains les plus lus et les plus populaires de la littérature. Auteur culte, il conquiert chaque année de nouvelles générations de lecteurs. Écrivain de l'enfance, de l'exil, de l'engagement et de la nature, c’est un homme de lettres unique et mosaïque.

L’écrivaine Maria Pourchet découvre à l’âge de 17 ans Les Enchanteurs et le roman bouleverse sa vie. Elle consacre à Romain Gary un été plein de fougue, de sensibilité, à la fois tango littéraire et déclaration d'amour.

Auteur de près de quarante romans visionnaires, de L’Éducation européenne à Clair de femme, en passant par La Vie devant soi et Les racines du ciel, sa vie s’inscrit au cœur même de son œuvre. Né dans une famille juive, condamné à l'exil, Romain Gary ne cessera de chercher la reconnaissance, une identité fiable, et à devenir un héros. Cet européen convaincu incarne toutes les tensions, les espoirs et les mirages de ce continent fracassé par les grandes tectoniques historiques.

Romain Gary a encore aujourd’hui une réputation de dom Juan. « Les femmes je n’ai pas su les aimer, j’étais trop maigre à l’intérieur […] mais je leur ai donné le peu qu’il me restait, la littérature prenant tout le reste. » (La nuit sera calme)

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