Henry Morton Stanley, Mes aventures en Afrique équatoriale. Lettres racontant ses voyages, ses aventures et ses découvertes à travers l'Afrique équatoriale

Édition de Philippe Artières

Entre 1874 et 1878, Henry Morton Stanley (1841-1904), journaliste et aventurier anglais, fait une longue expédition en Afrique équatoriale, de l’océan Indien à l’océan Atlantique. Il rédige des lettres au jour le jour pour deux grands quotidiens, le Daily Telegraph britannique et le New York Herald américain. Ces reportages à chaud témoignent de la transformation d’une aventure en une conquête, une commande d’articles en une entreprise coloniale.

La plume du journaliste restitue la périlleuse expédition des quelque trois cents hommes qui l’accompagnent sur le fleuve Congo.

En variant les focales, il décrit un paysage, avant de nous plonger dans une bataille puis de nous faire partager le festin offert par un nouvel allié… L’entreprise est risquée, les morts nombreux, mais Stanley tient son cap avec détermination. Bientôt les drames et les crimes seront oubliés, ne demeurera que le panache…

Quelques années plus tard, le roi Léopold II fera de Stanley son principal conseiller dans la colonisation de ce qui devient le Congo Belge. Ces lettres constituent donc les archives d’une conquête où les Européens abandonnent le compas pour le fusil.