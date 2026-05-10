Charles-Albert Cingria, Graffiti

Édition présentée par Daniel Maggetti.

“Le lendemain je ne fis qu'écrire.Le surlendemain je ne fis qu'écrire.Dix jours de suite je ne fis encore que cela.Finalement ma bibliothèque entière me tomba sur la tête et je mourus.”Au fil de ces récits, Charles-Albert Cingria vagabonde, à bicyclette ou en tram, de jour ou de nuit, en ville ou à la campagne. Fragments, choses vues, réflexions… Il chronique les lieux, la nature, les rencontres incongrues, et observe avec humour l’absurdité du monde et l’étrangeté ordinaire. La vie est une énigme mais Cingria mène l’enquête. Aucun indice ne lui échappe. Styliste élégant et poétique, il sait saisir le burlesque quotidien et la beauté du banal, l’infime écart entre réel et irréel. “Entre le néant et le surnaturel, ce qu’il y a de stupéfiant est le réel.” Alors, repartir ou rester ? En attendant que tout s’estompe, Cingria écrit, note, griffonne. Il laisse des “graffitis” sur son passage, pour s’assurer que tout cela n’était pas un rêve.

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