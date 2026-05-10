Buffon, Discours sur le style

“Le style n’est que l’ordre et le mouvement qu’on met dans ses pensées. Si on les enchaîne étroitement, si on les serre, le style devient ferme, nerveux, et concis ; si on les laisse se succéder lentement, et ne se joindre qu’à la faveur des mots, quelque élégants qu’ils soient, le style sera diffus, lâche, et traînant.”En 1753, Buffon est reçu à l’Académie Française. Il y prononce un discours qui fera date. Le secret : rester clair et précis. Trouver l’équilibre entre le fond et la forme. “Le style n’est que l’ordre et le mouvement qu’on met dans les pensées.”

Mais le véritable style ne réside pas que dans la perfection de la langue. Apprendre à le reconnaître, c’est surtout cultiver son esprit critique. Buffon nous apprend à démasquer cette éloquence factice conçue pour persuader les foules. “Un ton véhément et pathétique, des gestes expressifs et fréquents, des paroles rapides et sonnantes” : voilà les armes des tribuns et des manipulateurs. Lumineuse leçon d’écriture et de lecture, le Discours sur le style est un remède pour se prémunir de tous les discours creux et des falsificateurs du langage.

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