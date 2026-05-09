Secrets d'histoire : "Madame de Staël : la liberté à tout prix !" (france.tv)

Au début des années 1800, Germaine de Staël, figure majeure de la scène intellectuelle parisienne, prône la liberté de pensée et la critique ouverte. Depuis les rives du lac Léman en Suisse, avec en toile de fond les cimes enneigées des Alpes, Stéphane Bern ouvre les portes du Château de Coppet, la résidence privée de Madame de Staël, témoin des moments divins, mais aussi des périodes de grande solitude et de désespoir. Partir à la découverte de la fille unique du puissant ministre des Finances de Louis XVI, le populaire Jacques Necker, c'est vivre de l'intérieur les heures sombres et tumultueuses de la Révolution. C'est devenir le spectateur privilégié de la naissance de l'Empire voulu par Napoléon.

Diffusé le 06/05/2026 à 21h10 - Disponible jusqu'au 04/07/2026…

Avec la participation de :

Philippe Séguy - Écrivain, romancier

Stéphanie Genand - Biographe, professeure de littérature

Sophie Doudet - Biographe, professeure de littérature

Joëlle Chevé - Historienne

Paul-Henri Guermonprez - Ancien propriétaire de l’hôtel d’Hallwyll

Laurent Alberti - Conservateur des Monuments Nationaux

Laurence de Cambronne - Journaliste, écrivaine

Léonard Burnand - Directeur de l’Institut Benjamin Constant, professeur d’histoire

Charles-Eloi Vial - Conservateur au Département des manuscrits de la BnF

Takouhie d’Haussonville - Descendante de Mme de Staël

Claire Sibille de Grimouard - Directrice de la bibliothèque et des archives du Conseil d’État

Helen Bieri-Thomson - Directrice du château de Prangins

Mayte Garcia - Conservatrice du musée d’Art et d’Histoire de Genève

Chantal Colleu-Dumont - Directrice du château de Chaumont

Stéphane Repas Mendes - Conservateur des jardins du château de Prangins