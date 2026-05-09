Jacques Derrida, La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans la phénoménologie de Husserl

Préface de Catherine Malabou.

Publié en 1967, la même année que De la grammatologie et L’écriture et la différence, La voix et le phénomène est l'un des trois ouvrages fondateurs qui érigent le concept phare de la philosophie derridienne : la « déconstruction ».

Reprenant rigoureusement la théorie de Husserl de la voix intérieure comme lieu de la conscience, Derrida montre que le sens n'est en réalité jamais immédiatement présent à la conscience car il dépend toujours d'une forme de médiation. Il y a impossibilité d'une présence pure, la trace précédant le signe. On trouve dans cette œuvre les prémices du concept à venir de « différance ».