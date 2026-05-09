Présentation en ligne du n° 5 de la revue Éclats (en ligne)

Lancement du numéro 5 de la revue Éclats, revue des doctorants et doctorantes de l'ED 592 LECLA, "Les mots hors du livre"

Rejoignez-nous en ligne (lien communiqué sur demande) le 12 mai de 16 à 18h et découvrez un numéro "hors du livre"!

Le dossier scientifique du numéro 5 rassemble neuf articles selon trois axes principaux ( « Ouvrir le livre-objet : les possibles de la forme livresque », « Exposer l’écriture : jeux de surfaces et de supports », et « Sortir du livre : graphies comme traces », présentés dans l’édito), avec des portraits d’artistes et de médiateurs et médiatrices.

Ce sujet – qui va des réappropriations de la matérialité du livre aux explorations des pratiques qui incluent ou déplacent un rapport à l’écriture -, ses contributions pluridisciplinaires et internationales et ses multiples objets d’études ont permis l’élaboration d’un numéro très riche, accompagné de nombreux visuels, et inscrit dans les principes d’une recherche ouverte par le choix de la voie « Diamant » qui promeut l’accès ouvert.

On y retrouve des articles sur le « théâtre portatif » brésilien qui explore des formes graphiques pour coucher sur le papier l’oralité de la scène, l’étude de poèmes in situ qui se déploient parfois sur plusieurs kilomètres, ou encore des adaptations en pièces musicales d’œuvres littéraires.

Ce numéro est disponible intégralement et gratuitement sur le site de la revue Éclats : https://preo.ube.fr/eclats/index.php?id=599.

Lors de ce lancement, les contributeurs et contributrices présenteront en cinq minutes les grandes lignes de leur travail et pourront accueillir d’éventuelles questions. Il ne s’agit donc pas de communications scientifiques mais bien d’un temps d’échange convivial qui puisse permettre de lancer la publication de ce numéro.

Si vous êtes intéressé.es, n’hésitez pas à nous écrire pour que nous vous communiquions le lien de la visio.

Cindy.gervolino (at) gmail.com

Lisa Gurini (at) gmail.com

benedicte.coste (at) ube.fr

Cindy Gervolino & Lisa Gurini pour Éclats.