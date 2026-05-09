Christophe Premat, L’autonomie improbable. Fragilité et contingence d’une invention humaine

L’ouvrage propose une réflexion sur les conditions historiques, politiques et anthropologiques de l’autonomie. Loin de défendre une conception abstraite ou simplement morale de la liberté individuelle, il s’attache à montrer combien l’autonomie constitue une création humaine à la fois rare, fragile et continuellement menacée.

Le livre s’inscrit dans le sillage de la pensée de Cornelius Castoriadis, dont il reprend la thèse fondamentale : les sociétés humaines ne reposent sur aucun fondement transcendant. Les lois, les normes et les institutions ne procèdent ni de la nature ni d’une autorité divine ; elles sont des créations historiques produites par les hommes eux-mêmes. L’autonomie apparaît dès lors lorsque les individus et les collectivités prennent conscience de cette puissance instituante et acceptent d’en assumer lucidement la responsabilité. À l’inverse, l’hétéronomie désigne le mouvement par lequel les sociétés attribuent leurs règles à une instance extérieure — religion, tradition, histoire, technique ou bureaucratie — afin de se soustraire à cette épreuve de la responsabilité collective.

L’une des forces du livre réside dans l’analyse du caractère profondément improbable de l’autonomie. Rien, ni dans la structure psychique des individus ni dans l’histoire des sociétés, ne conduit spontanément les êtres humains vers une telle lucidité. En mobilisant la psychanalyse, notamment à travers les œuvres de Piera Aulagnier et de Castoriadis, l’auteur décrit une psyché d’abord enfermée dans une forme de narcissisme primaire, rétive à l’altérité et portée au repli sur soi. La socialisation apparaît alors comme un processus conflictuel par lequel l’individu est progressivement arraché à cette clôture imaginaire pour entrer dans un monde partagé de significations, de règles et d’institutions. L’autonomie ne saurait ainsi être confondue avec une indépendance absolue : elle suppose au contraire une transformation continue du rapport à soi, aux autres et au monde commun.

Cette réflexion anthropologique débouche sur une interrogation politique centrale. L’ouvrage revient longuement sur l’expérience grecque, et plus particulièrement sur l’Athènes du Ve siècle avant notre ère, envisagée comme le moment historique où une société a commencé à se penser explicitement comme auto-institution. La démocratie y est définie moins comme une forme juridique stabilisée que comme une pratique collective de mise en question des normes établies. Autonomie et démocratie deviennent alors indissociables : il n’existe d’autonomie véritable qu’à partir du moment où une collectivité reconnaît qu’elle produit elle-même ses lois et qu’elle peut toujours les transformer.

L’un des apports les plus stimulants de l’ouvrage tient également à sa critique de la modernité contemporaine. L’auteur voit dans la bureaucratisation du monde une nouvelle figure de l’hétéronomie. La domination ne passe plus exclusivement par la religion ou les formes classiques de l’autorité politique, mais par la gestion technique, l’administration des procédures et la séparation croissante entre dirigeants et exécutants. Cette logique bureaucratique tend à neutraliser le pouvoir instituant des sociétés en réduisant le politique à une simple administration de l’existant. Dans cette perspective, l’autonomie apparaît comme une pratique de résistance contre cette dépossession silencieuse de la capacité collective d’agir.

Le livre dialogue enfin avec les pensées d’Emmanuel Levinas, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel et d’Axel Honneth afin de montrer que l’autonomie ne peut jamais être pensée sous la forme d’un isolement individuel. La reconnaissance de l’altérité apparaît au contraire comme l’une des conditions essentielles de l’émancipation. Le sujet autonome n’est pas celui qui se suffit à lui-même, mais celui qui accepte la relation aux autres, la conflictualité et l’inachèvement constitutif de toute existence collective.

À travers cette traversée de la philosophie politique, de la psychanalyse et de la littérature, L’autonomie improbable élabore ainsi une pensée exigeante de la liberté. À rebours des célébrations contemporaines de l’individu souverain, le livre rappelle que l’autonomie demeure une conquête toujours précaire, sans garantie historique ni fondement définitif. Elle ne peut survivre qu’à travers des pratiques de lucidité, de participation et de contestation capables de maintenir ouvertes les possibilités d’une auto-institution démocratique des sociétés.