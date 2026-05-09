Jacques Derrida, Force de loi, Voyous, Fichus (nouvelles éditions)

Précédé de Derrida. L'urgence de la justice, par Marie Goupy

Traduit par Jean-Louis Schlegel

Au tournant des années 1990, alors que la chute du mur de Berlin et l’essor de la mondialisation bouleversent le monde, Derrida prononce à la Cardozo Law School sa célèbre conférence : « Du droit à la justice ». Devenu depuis l’un des textes majeurs de la philosophie contemporaine dans Force de loi, le livre était indisponible depuis des années. Il était urgent de lui donner un nouvel accès.

Réunir Force de loi, Voyous, tirés de deux conférences prononcées en pleine « Guerre contre la Terreur », ainsi que Fichus, le discours de remerciement tenu par Derrida lors de la réception du prix Adorno le 22 septembre 2001, permet d’élargir le regard porté sur ce texte classique. On y suit le fil d’une pensée politique qui n’a cessé de se confronter aux bouleversements du monde, en formulant l’exigence même qui n’a cessé de pousser Derrida à s’exposer aux événements : celle de répondre à l’appel de la justice, telle qu’il se formule, là, maintenant.

Au cœur de ces textes se dessine une inquiétude qui résonne avec une force particulière aujourd’hui : celle d’un effondrement toujours possible du droit et de la justice, emportés dans un mouvement d’autodestruction des démocraties, qui risque de faire sombrer, avec elles, l’héritage des Lumières dont elles sont issues.

Ces trois ouvrages sont précédés d’une préface de la philosophe Marie Goupy, qui propose une mise en perspective de ces textes importants depuis les enjeux du présent.

Ils sont suivis d’une lettre de Walter Benjamin à Gretel Adorno, ainsi que du discours de réception du prix Adorno par le philosophe allemand Blaise Waldenfels, dont la traduction inédite a été réalisée par Jean-Louis Schlegel.

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On peut lire sur nonfiction.fr un article de C. Ruby sur ce volume…