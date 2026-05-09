"Aérolithes" : une rubrique de la revue Histoires littéraires

Depuis 2026, la revue Histoires littéraires s'est dotée d'une rubrique Aérolithes.

« Morceaux de roche tombés du ciel », dit à peu près le dictionnaire – soudains par l’émergence, mal traçables par l’origine. Ainsi sont certains documents laissés par l’histoire littéraire de toutes époques : expériences ayant tourné court, traces d’un « aurait pu », mélanges bizarres, hapax oubliés. Improbables ou insolites, jamais réitérés, aberrants parfois. Sans savoir comment les classer, nous les avons réunis ici.

La rubrique se propose de réunir les inclassables de l’histoire littéraire au sens large : des documents manifestant des tentatives originales, peu durables ou avortées ; des œuvres ou morceaux d’œuvres isolés dans leur espace générique ou éditorial, peu remarquées à leur parution ou depuis celle-ci ; des mélanges ou hybridations de genres communicationnels, historiques et littéraires inattendus ; des aberrations, enfin, de l’édition ou de l’expérimentation sur la littérature et/ou l’objet livre.

Les auteurs sont invités à proposer « leur » aérolithe au responsable de la rubrique (luca.digregorio@heaj.be) en le présentant en quelques lignes, avec (idéalement) une première image et une explication de l'angle sous lequel il serait traité.

Format de la rubrique : textes de 10.000 signes maximum, accompagnés de jusqu'à trois illustrations en bonne résolution et légendées.