La créativité en soins narratifs. Rencontres du RéSoN (Reid Hall, Paris)

« La créativité en soins narratifs »

Programme des 3èmes rencontres du RéSoN

Les 26 et 27 mai 2026, Columbia Global Center Paris

Reid Hall, 4 rue de Chevreuse Paris 6e

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26 mai 2026, 9h-20h

Café d’accueil des participant.e.s 09h-09h30

Mot d’accueil des organisateur.trice.s

Session 1 : « Créer par l’écriture à partir d’une expérience de soin »

Modération : AMarie Petitjean, Ketty Steward

09h30- 10h30 Elise Chatauret « Créer par l’écriture à partir d’une expérience de soin »

10h30- 11h00 Géraldine Chouard Véron : « De la couleur avant toute chose : écrire à partir de l’expérience sensible en contexte de soin »

- pause 11h00-11h30

11h30-12h00 Anaïd Mouratian : « Conditions de la narration et vulnérabilité ordinaire : étendre les soins narratifs aux situations de travail »

12h-12h30 Alexandra Lehoux : « Écrire après les langues expertes : dossiers parallèles depuis les marges médico-légales du soi »

12h30-13h00 Elodie Amrani : « Soignante en unité de réa néonat »

- 13h00-14h30 : pause déjeuner libre

Session 2 « La médecine narrative comme méthode pédagogique : comment offrir des espaces de créativité aux soignant.e.s »

Modération : Caroline Hauw-Berlemont, Solène Blanchin

14h30-15h30 Delphine Taylor- Solène Blanchin « La médecine narrative comme méthode pédagogique : comment offrir des espaces de créativité aux soignant.e.s »

15h30-16h00 Hurabielle Florence et Vignot Marina : « La médecine narrative en enseignement initial auprès des étudiants infirmiers et aides-soignants de Villeneuve Saint Georges »

- pause 16h00-16h30

16h30-17h00 Barachin Jim : « Former à la créativité narrative en santé au travail : conditions, leviers et freins à la mise en œuvre d’ateliers d’écriture à partir de l’expérience de salariés déficients visuels »

17h00-17h30 Salomé Galbois/ Nicolas Maxime : « Médecine, images, cinéma : un enseignement narratif destiné aux étudiants en médecine »

17h30-18h Sophie Torresi : « Le projet Campus Louvre avec les étudiants en odontologie »

Soirée du 26 mai : Performance artistique de 18h30 à 20h - Laure Limongi « Le service des panacées »



27 mai, 9h-18h

Café d’accueil des participant.e.s 09h-09h30

Session 3 « Liberté de la narration dans la relation de soin"

Modération : Arnaud Plagnol, Laurence Caeymaex

09h30-10h30 Victoria Cazes : « Le récit de vie comme levier de rétablissement : illustrations et échange »

10h30- 11h00 Dominice Dao Melissa : « Les récits du covid long : une intervention narrative »

- pause 11h00-11h30

11h30-12h00 Borsellino Jennifer : « Mettre en scène la narration du patient »

12h-12h30 Abu Sbitan Dalia : « Liberté de la narration dans la relation de soin : écrire la folie aux limites de l’intelligible »

12h30-13h00 Dissler Cathy : « Les récits de la vieillesse et du vieillissement manquent-ils de créativité ? »

- 13h00-14h30 : pause déjeuner libre

14h30-18h30 Ateliers

Au choix :

- Ketty Steward : Groupe thérapeutique autobiographique

- AMarie Petitjean : Quels retours faire sur les textes produits en atelier de médecine narrative ?

- Solène Blanchin-Delphine Taylor : Comment construire un enseignement de médecine narrative pour les soignants ?

14h30-16h Les participants choisissent un premier atelier

- 16h-16h20 pause

16h20-17h50 Les participants choisissent un second atelier

Mot de la fin

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, sur inscription : https://forms.gle/hn82aci4GY2FNyW79

Manifestation soutenue par Columbia Global Center Paris et l'UMR Héritages (CNRS/ CY Cergy Paris Université / Ministère de la culture)