La créativité en soins narratifs. Rencontres du RéSoN (Reid Hall, Paris)
« La créativité en soins narratifs »
Programme des 3èmes rencontres du RéSoN
Les 26 et 27 mai 2026, Columbia Global Center Paris
Reid Hall, 4 rue de Chevreuse Paris 6e
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26 mai 2026, 9h-20h
Café d’accueil des participant.e.s 09h-09h30
Mot d’accueil des organisateur.trice.s
Session 1 : « Créer par l’écriture à partir d’une expérience de soin »
Modération : AMarie Petitjean, Ketty Steward
09h30- 10h30 Elise Chatauret « Créer par l’écriture à partir d’une expérience de soin »
10h30- 11h00 Géraldine Chouard Véron : « De la couleur avant toute chose : écrire à partir de l’expérience sensible en contexte de soin »
- pause 11h00-11h30
11h30-12h00 Anaïd Mouratian : « Conditions de la narration et vulnérabilité ordinaire : étendre les soins narratifs aux situations de travail »
12h-12h30 Alexandra Lehoux : « Écrire après les langues expertes : dossiers parallèles depuis les marges médico-légales du soi »
12h30-13h00 Elodie Amrani : « Soignante en unité de réa néonat »
- 13h00-14h30 : pause déjeuner libre
Session 2 « La médecine narrative comme méthode pédagogique : comment offrir des espaces de créativité aux soignant.e.s »
Modération : Caroline Hauw-Berlemont, Solène Blanchin
14h30-15h30 Delphine Taylor- Solène Blanchin « La médecine narrative comme méthode pédagogique : comment offrir des espaces de créativité aux soignant.e.s »
15h30-16h00 Hurabielle Florence et Vignot Marina : « La médecine narrative en enseignement initial auprès des étudiants infirmiers et aides-soignants de Villeneuve Saint Georges »
- pause 16h00-16h30
16h30-17h00 Barachin Jim : « Former à la créativité narrative en santé au travail : conditions, leviers et freins à la mise en œuvre d’ateliers d’écriture à partir de l’expérience de salariés déficients visuels »
17h00-17h30 Salomé Galbois/ Nicolas Maxime : « Médecine, images, cinéma : un enseignement narratif destiné aux étudiants en médecine »
17h30-18h Sophie Torresi : « Le projet Campus Louvre avec les étudiants en odontologie »
Soirée du 26 mai : Performance artistique de 18h30 à 20h - Laure Limongi « Le service des panacées »
27 mai, 9h-18h
Café d’accueil des participant.e.s 09h-09h30
Session 3 « Liberté de la narration dans la relation de soin"
Modération : Arnaud Plagnol, Laurence Caeymaex
09h30-10h30 Victoria Cazes : « Le récit de vie comme levier de rétablissement : illustrations et échange »
10h30- 11h00 Dominice Dao Melissa : « Les récits du covid long : une intervention narrative »
- pause 11h00-11h30
11h30-12h00 Borsellino Jennifer : « Mettre en scène la narration du patient »
12h-12h30 Abu Sbitan Dalia : « Liberté de la narration dans la relation de soin : écrire la folie aux limites de l’intelligible »
12h30-13h00 Dissler Cathy : « Les récits de la vieillesse et du vieillissement manquent-ils de créativité ? »
- 13h00-14h30 : pause déjeuner libre
14h30-18h30 Ateliers
Au choix :
- Ketty Steward : Groupe thérapeutique autobiographique
- AMarie Petitjean : Quels retours faire sur les textes produits en atelier de médecine narrative ?
- Solène Blanchin-Delphine Taylor : Comment construire un enseignement de médecine narrative pour les soignants ?
14h30-16h Les participants choisissent un premier atelier
- 16h-16h20 pause
16h20-17h50 Les participants choisissent un second atelier
Mot de la fin
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, sur inscription : https://forms.gle/hn82aci4GY2FNyW79
Manifestation soutenue par Columbia Global Center Paris et l'UMR Héritages (CNRS/ CY Cergy Paris Université / Ministère de la culture)