Éditer la poésie (XIXe–XXIe siècle). Histoire, acteurs, modes de création et de circulation

Séance 3

21 mai 2026, 16h-19h

Martin Rueff, « Po&sie : la poésie n’est pas seule »

La revue Po&sie a été créée en 1977 par Michel Deguy. Depuis cette revue de création veut se montrer fidèle aux injonctions de l’esperluette qu’elle ne cesse de démultiplier dans l’affluence des relations. La revue Po&sie invente des conjonctions selon le triple actif du poème, de la poésie et de la poétique. Elle conçoit cette dernière à l’intersection de ses deux intelligibilités : la poétique comme réflexion inventive sur les règles de composition des poèmes ; la poétique comme interrogation sur l’être de la poésie. Parmi ses convictions, deux l’arrachent à la solitude (plus ou moins hautaine, plus ou moins victimiste, plus ou moins résistante) de la poésie : la poésie se dit en plusieurs langues (Po&sie fut la maison d’Antoine Berman et de nombreuses et nombreux poètes que la traduction et la réflexion sur la traduction animaient – Claude Mouchard, Claire Malroux, Tiphaine Samoyault, Guillaume Métayer) ; elle doit entrer dans le débat. À ce titre, elle veut refuser les solutions de facilité – le sentimentalisme (oh un petit poème, comme c’est gentil : c’est la fonction apéritive du poème) ; la grandiloquence (oh un grand poème, comme c’est impressionnant : c’est la fonction monumentale du poème) ; l’avant-gardisme (oh un poème raide, comme c’est violent : c’est la fonction disruptive par déclaration).

Pour Po&sie, la poésie est l’extrême du langage et le langage l’extrême de la vie, son intimité. La revue paraît quatre fois l’an. Elle alterne des numéros de varia et des numéros thématiques dont beaucoup ont fait date, qu’ils soient consacrés à des poètes (Celan, Mallarmé, Dante), à des continents (Afriques, Europe), ou à des pays (Japon, Italie, Corée).

Après avoir enseigné à Bologne et à Paris, Martin Rueff (1968) est professeur ordinaire de littérature française et d'histoire des idées à l'université de Genève (chaire Jean Starobinski). Critique, philosophe et traducteur, il est également auteur de poèmes. En tant que critique, il se consacre à la littérature du XVIIIe siècle et plus particulièrement à l'œuvre et à la pensée de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi à la pensée contemporaine et aux relations entre littérature et sciences humaines (il a contribué à l'édition des œuvres de Michel Foucault et de Claude Lévi-Strauss dans la Pléiade). Il s'intéresse aux relations entre poétique et philosophie (il a consacré plusieurs livres à Michel Deguy). Il a écrit plusieurs essais sur Rousseau. En 2024, il a publié Au bout de la langue, NOUS, 2024, lauréat à Paris du prix Caillois pour l'essai et à Genève du prix de l'essai de l'Institut national genevois. En tant que traducteur, il s'est consacré à l'œuvre de divers poètes italiens (Zanzotto, Cecchinel, De Signoribus, Mazzoni), mais aussi de philosophes et d'historiens (Agamben et Carlo Ginzburg). Il travaille actuellement à la retraduction de l'œuvre de Calvino chez Gallimard (huit volumes traduits). Il est rédacteur en chef de la revue Po&sie, fondée par Michel Deguy. En 2025, il a remporté le Grand Prix de littérature française de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.

Yves Boudier, "Paroles de l'orée", entretien avec Marie Frisson

Yves Boudier, poète et critique, est né en Normandie à Saint-Hilaire- du-Harcouët (Manche) en 1951. Il préside depuis 2015 l’Association c/i/r/c/é – Marché de la Poésie. Après avoir collaboré aux revues Action poétique (1972-2012) et Passage d’encres (1996-2014), il a rejoint le comité de rédaction de la revue Europe et publie parallèlement des notes de lecture sur les sites Poesibao et Sitaudis. Parmi ses livres de poésie récents : Silentiaire (La Lettre Volée, 2021), n’y point penser (Le Paquebot, 2022), en vie (intra-foras) (Le Paquebot, 2023), Poèmes pour les p’tits (qui savent lyre) et Poèmes pour Qui (aime encore lyre)(Lanskine, 2024 et 2025), Œuvres poétiques, tome 1 (La Rumeur libre, 2025).

Marie Frisson est spécialiste de littérature moderne et contemporaine, notamment des pratiques poétiques de langue française, jusque dans leurs réalisations éditoriales. Elle s’intéresse aux formes et aux genres poétiques, particulièrement au prosimètre, mais également au dialogue de l’écriture poétique avec les arts. Elle est membre du Bureau de la Société des Lecteurs de Francis Ponge et de l’équipe éditoriale de La Fabrique pongienne sous la direction de Benoît Auclerc dont le numéro 2 paraîtra prochainement. Elle a récemment présenté le fonds de livres d’artistes de James Sacré dans le cadre du séminaire de l’équipe THALIM (Sorbonne Nouvelle).