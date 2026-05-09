Adelphités réinventées : adelphes, sœurs, frères en littérature, XXe-XXIe s. (Toulouse & en ligne)

Programme…

Mercredi 20 mai

Session 1 - L’adelphité à l’épreuve de la guerre : un lien pour dire, survivre et (se) reconstruire (partie 1)

Modérateur : Julien Roumette

9h30 : Maëlle PUECHOULTRES (Université de Rennes 2),

Contre la guerre, « remembrer » les adelphités : Until the lions – Le Cantique des lionnes de Karthika Naïr

10h : Hélène SCAVONE (Université Toulouse - Jean Jaurès),

La notion de fraternité à l’épreuve de la Shoah chez Romain Gary et Albert Cohen

10h30-11h : Discussion puis pause café

Session 2 - Relire, réécrire et représenter les adelphités au prisme du genre

Modératrice : Valérie Visa

11h : Nicolas AUDE et Suzanne CHAPIN (Sorbonne Université),

Construire les liens sororaux et adelphiques sur la scène de l'Université : réflexions à partir de trois pièces de théâtre

11h30 : Cécile KOVACSHAZY (Université de Limoges),

Castor, Pollux et les jumelles : fraternité vs. sororité

12h-14h : Discussion puis buffet

14h : Iris CHIONNE (Nantes Université),

Adelphité et émergence d’une conscience féministe chez Armanda Guiducci (1923-1992) et Carla Lonzi (1931-1982)

14h30 : Dorian FLORES (Université Toulouse-Jean Jaurès),

Inventer un frère pour faire exister la muse ? Adelphie et invisibilisation féminine dans la nouvelle Απελλής de

Constantin Theotokis

15h-15h30 : Discussion puis fin de la première journée

19h30 : Rencontre littéraire avec Camille Cornu à la Cave Poésie animée par les étudiant·es du Master

Création littéraire et en partenariat avec la librairie Terra Nova

Jeudi 21 mai

Session 3 - L’adelphité à l’épreuve de la guerre : un lien pour dire, survivre et (se) reconstruire (partie 2)

Modérateur : Julien Roumette

9h30 : Nancy PIEYRE (Université de Limoges),

Mémoire et solidarité sous l’occupation et la déportation : les adelphités dans l’œuvre de Louis Aragon et Charlotte Delbo

10h : Jael Violant ROMERO GONZALEZ (Universitat Pompeu Fabra de Barcelone - Sorbonne Université),

Peinture et musique dans la reconstruction adelphique : Mère (2021) et Racine carrée du verbe être (2022) de

Wajdi Mouawad

10h30-11h : Discussion puis pause café

Session 4 - Perspective stylistique : vers une écriture du lien adelphique ?

Modératrice : Clémence Carrasco-Vaudon

11h : Céline BERDAGUER (Université de Genève – Université Bordeaux Montaigne),

Identité collective et adelphité : Photosynthèses de Camille Cornu et Les Guérillères de Monique Wittig

11h30 : Adrien BRESSON (Université de Saint-Etienne),

Pour une stylistique de l’adelphité conçue comme crise à l’origine d’une recomposition, à travers trois coming-of-age novels ultra-contemporains

12h-14h : Discussion puis buffet

Session 5 - Poétiques de la sororité

Modératrice : Magali Tritto

14h : Alice BÉROUD (Université Toulouse - Jean Jaurès),

Des filles d’Homère aux sœurs de Pénélope : la sororité comme palimpseste dans Elles disent…l’Odyssée de Jean-Luc Lagarce

14h30 : Rama Mawada ZID (Université Clermont-Auvergne),

De la tisseuse rivale à la soeur-araignée : l’éthique de l’adelphité dans la poésie féministe espagnole et catalane de

1939 à 1990

15h-15h30 : Discussion puis clôture du colloque

Pour obtenir un lien de connexion, merci de nous écrire à : adelphites2026@gmail.com