Adelphités réinventées : adelphes, sœurs, frères en littérature, XXe-XXIe s. (Toulouse & en ligne)
Mercredi 20 mai
Session 1 - L’adelphité à l’épreuve de la guerre : un lien pour dire, survivre et (se) reconstruire (partie 1)
Modérateur : Julien Roumette
9h30 : Maëlle PUECHOULTRES (Université de Rennes 2),
Contre la guerre, « remembrer » les adelphités : Until the lions – Le Cantique des lionnes de Karthika Naïr
10h : Hélène SCAVONE (Université Toulouse - Jean Jaurès),
La notion de fraternité à l’épreuve de la Shoah chez Romain Gary et Albert Cohen
10h30-11h : Discussion puis pause café
Session 2 - Relire, réécrire et représenter les adelphités au prisme du genre
Modératrice : Valérie Visa
11h : Nicolas AUDE et Suzanne CHAPIN (Sorbonne Université),
Construire les liens sororaux et adelphiques sur la scène de l'Université : réflexions à partir de trois pièces de théâtre
11h30 : Cécile KOVACSHAZY (Université de Limoges),
Castor, Pollux et les jumelles : fraternité vs. sororité
12h-14h : Discussion puis buffet
14h : Iris CHIONNE (Nantes Université),
Adelphité et émergence d’une conscience féministe chez Armanda Guiducci (1923-1992) et Carla Lonzi (1931-1982)
14h30 : Dorian FLORES (Université Toulouse-Jean Jaurès),
Inventer un frère pour faire exister la muse ? Adelphie et invisibilisation féminine dans la nouvelle Απελλής de
Constantin Theotokis
15h-15h30 : Discussion puis fin de la première journée
19h30 : Rencontre littéraire avec Camille Cornu à la Cave Poésie animée par les étudiant·es du Master
Création littéraire et en partenariat avec la librairie Terra Nova
Jeudi 21 mai
Session 3 - L’adelphité à l’épreuve de la guerre : un lien pour dire, survivre et (se) reconstruire (partie 2)
Modérateur : Julien Roumette
9h30 : Nancy PIEYRE (Université de Limoges),
Mémoire et solidarité sous l’occupation et la déportation : les adelphités dans l’œuvre de Louis Aragon et Charlotte Delbo
10h : Jael Violant ROMERO GONZALEZ (Universitat Pompeu Fabra de Barcelone - Sorbonne Université),
Peinture et musique dans la reconstruction adelphique : Mère (2021) et Racine carrée du verbe être (2022) de
Wajdi Mouawad
10h30-11h : Discussion puis pause café
Session 4 - Perspective stylistique : vers une écriture du lien adelphique ?
Modératrice : Clémence Carrasco-Vaudon
11h : Céline BERDAGUER (Université de Genève – Université Bordeaux Montaigne),
Identité collective et adelphité : Photosynthèses de Camille Cornu et Les Guérillères de Monique Wittig
11h30 : Adrien BRESSON (Université de Saint-Etienne),
Pour une stylistique de l’adelphité conçue comme crise à l’origine d’une recomposition, à travers trois coming-of-age novels ultra-contemporains
12h-14h : Discussion puis buffet
Session 5 - Poétiques de la sororité
Modératrice : Magali Tritto
14h : Alice BÉROUD (Université Toulouse - Jean Jaurès),
Des filles d’Homère aux sœurs de Pénélope : la sororité comme palimpseste dans Elles disent…l’Odyssée de Jean-Luc Lagarce
14h30 : Rama Mawada ZID (Université Clermont-Auvergne),
De la tisseuse rivale à la soeur-araignée : l’éthique de l’adelphité dans la poésie féministe espagnole et catalane de
1939 à 1990
15h-15h30 : Discussion puis clôture du colloque
Pour obtenir un lien de connexion, merci de nous écrire à : adelphites2026@gmail.com