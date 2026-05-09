Marguerite Duras : porosité et Intermédialité / Marguerite Duras: Porosidade e intermidialidade (São Paulo)
Colóquio internacional "Marguerite Duras: Porosidade e intermidialidade"
18-20 mai 2026 (São Paulo)
Entrée libre et gratuite
Le programme est disponible en cliquant sur le lien suivant : https://www.mariantonia.prceu.usp.br/marguerite-duras-e-tema-de-coloquio-internacional/
Le colloque est organisé conjointement par les universités de São Paulo (USP) et de Brasilia (UnB), le Centro MariAntonia da USP, avec les soutiens de la Société Internationale Marguerite Duras et de la maison d'édition Relicário.
Certaines des interventions seront certainement retransmises (les informations seront disponibles sur les pages Facebook et LinkedIn de la Société Internationale Marguerite Duras).