Jean-Loïc Le Quellec (dir.), Dictionnaire critique des contes

Les contes se moquent des âges, des époques, des genres et des frontières. De tradition immémoriale, ces récits irriguent toute notre culture et ont inspiré quantité d’oeuvres : romans, poèmes, opéras, films, séries, bandes dessinées… Si leur monde, depuis Platon, est souvent associé à celui des enfants, il s’agit là d’une pré-notion trompeuse et partielle.

En réalité, ces récits ont également suscité d’innombrables interprétations, et font toujours l’objet d’interminables analyses de la part de spécialistes de diverses disciplines, allant de la philosophie à l’histoire, en passant par la sémiotique, l’anthropologie et l’analyse littéraire.

C’est donc un véritable continent, avec ses héros, ses animaux ou ses végétaux, que ce dictionnaire vous propose d’explorer, non pas en dressant un inventaire des contes actuellement catalogués par les folkloristes, mais à la façon d’un projecteur tour à tour orienté sur tel récit, tel illustrateur, tel auteur, mettant en lumière ici un genre, ailleurs un type d’approche, plus loin un conte en particulier. Sa démarche n’est pas encyclopédique, mais exploratoire.