Recrutement d'un Attaché Temporaire d'Enseignement (ATEN) en Lettres modernes (Univ. de Rouen Normandie)

Le département de Lettres modernes de l'Université de Rouen Normandie recrute un enseignant contractuel (contrat ATEN de 384h annuelles d'enseignement) pour l'année universitaire 2026-2027.

Profil souhaité : doctorant.e ou docteur.e en Littérature ou Langue française.

En cas de recrutement, les candidats fonctionnaires (certifiés, agrégés...) devront solliciter une disponibilité auprès de leur administration.

La personne recrutée prendra en charge des enseignements de Licence en langue et en littérature française ; elle pourra également intervenir au sein d’enseignements transversaux ou d’ouvertures : critique littéraire, littérature et cinéma, lire la littérature à succès, récits et images du corps souffrant.

Site du département de Lettres modernes : http://lettresmodernes.univ-rouen.fr/

Site de l'université de Rouen (espace recrutement) : https://nousrejoindre.univ-rouen.fr/recrutement/contractuels-enseignants/campagne-de-recrutement-daten/

Candidature avant le 29 mai 2026 auprès de : direction.departement.lettres@univ-rouen.fr

Plus d'informations sur la fiche de poste jointe.