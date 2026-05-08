Les inscriptions pour la préparation à l'agrégation externe et spéciale de Lettres modernes à Paris Nanterre (à distance et en présentiel) sont ouvertes du 5 avril au 5 juin 2026 (pièces justificatives jusqu’au 12 juin).

Les candidatures doivent être déposées sur la plateforme Ecandidat de Paris Nanterre : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView.