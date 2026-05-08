Des femmes dans la ville. Paris au temps de Madame de Sévigné (1626-1696)

Deux journées de conférences sont organisées dans le cadre de l’exposition célébrant le 400e anniversaire de Madame de Sévigné au Musée Carnavalet Histoire de Paris, en collaboration avec le Comité d’Histoire de la Ville de Paris. Elles réuniront des spécialistes issu·es de plusieurs disciplines, pour évoquer la question des femmes dans l’espace urbain, dans le Paris du XVIIe siècle. Il s’agira de partager les avancées récentes de la recherche en sciences humaines autour des thèmes suivants : les mobilités, le travail, les pouvoirs et les savoirs, le quotidien des femmes dans la ville.

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