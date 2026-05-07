Johann Chapoutot, Une histoire bien connue, avec La Résistible Ascension d'Arturo Ui de B. Brecht

Le fascisme n’est pas une fatalité mais un choix politique. C’est Une histoire bien connue, retrace Johann Chapoutot, que l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite en pleine démocratie. Sur les routes de l’exil, en 1941, Bertolt Brecht déplace l’intrigue de sa satire politique sur Hitler et sa bande de Berlin à Chicago. Près des docks sévissent des gangsters en bandes organisées, tandis que les petits épiciers flairent l’odeur rance de la corruption financière. D’incendies criminels en intimidations brutales, la clique fait main basse sur le trust du chou-fleur pour asseoir son empire. Quand les vautours bruns rôdent autour de Cauliflow, la démocratie bat de l’aile. Qui aurait pu le ­prédire ? Qui peut y résister ?

Une nouvelle traduction de la pièce par Alexandre Pateau.

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Ce volume est composé des textes suivants :

Une histoire bien connue (Johann Chapoutot)

La Résistible Ascension d'Arturo Ui (Bertolt Brecht, Der Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, traduction Alexandre Pateau)

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