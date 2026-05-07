Édition
Nouvelle parution
Sandra Lucbert, Armurerie psychique, arsenal social, avec Mademoiselle Julie d'August Strinberg (trad. B. Vian)

Sandra Lucbert, Armurerie psychique, arsenal social, avec Mademoiselle Julie d'August Strinberg (trad. B. Vian)

  • Paris, L'Arche, 2026
  • EAN : 9782381981048
  • 138 pages
  • Prix : 15 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola

Mademoiselle Julie est-elle un « duel entre deux cerveaux », dont l’issue tiendrait aux forces naturelles des combattants ? Jean, gagnant — « homme ». Julie, défaite — « femme ». C’est ce que clame Strindberg. C’est ce qu’après lui la critique et les mises en scène répètent.

Or voilà : la pièce dit tout autre chose. Pas de tête à tête dans ce texte, mais un affrontement sous l’ombre d’un grand Tiers : le social. Ici, on se déchire par rapports sociaux interposés. Au croisement des rapports de genre et de classe — au croisement de leurs transformations respectives. Et de leurs inerties. C’est là toute l’affaire : une organisation sociale s’exprime par les psychés des personnages. Strindberg a voulu faire une démonstration. Il en a fait une — pas celle qu’il croyait. — Sandra Lucbert

August Strindberg a écrit et lui-même créé Mademoiselle Julie à Copenhague en 1889, avec son épouse, Siri von Essen, dans le rôle-titre. Sa préface à l’édition originale est également reproduite dans la présente édition.

Ce volume est composé des textes suivants :

Armurerie psychique, arsenal social (Sandra Lucbert)

Mademoiselle Julie (August Strindberg, Fröken Julie, traduction Boris Vian)

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