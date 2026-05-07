Sandra Lucbert, Armurerie psychique, arsenal social, avec Mademoiselle Julie d'August Strinberg (trad. B. Vian)

Mademoiselle Julie est-elle un « duel entre deux cerveaux », dont l’issue tiendrait aux forces naturelles des combattants ? Jean, gagnant — « homme ». Julie, défaite — « femme ». C’est ce que clame Strindberg. C’est ce qu’après lui la critique et les mises en scène répètent.

Or voilà : la pièce dit tout autre chose. Pas de tête à tête dans ce texte, mais un affrontement sous l’ombre d’un grand Tiers : le social. Ici, on se déchire par rapports sociaux interposés. Au croisement des rapports de genre et de classe — au croisement de leurs transformations respectives. Et de leurs inerties. C’est là toute l’affaire : une organisation sociale s’exprime par les psychés des personnages. Strindberg a voulu faire une démonstration. Il en a fait une — pas celle qu’il croyait. — Sandra Lucbert

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August Strindberg a écrit et lui-même créé Mademoiselle Julie à Copenhague en 1889, avec son épouse, Siri von Essen, dans le rôle-titre. Sa préface à l’édition originale est également reproduite dans la présente édition.

Ce volume est composé des textes suivants :

Armurerie psychique, arsenal social (Sandra Lucbert)

Mademoiselle Julie (August Strindberg, Fröken Julie, traduction Boris Vian)

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