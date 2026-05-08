Pour la 4e année consécutive, la Fondation des Treilles et la Fondation Catherine Gide sont associées dans le cadre du Prix des Archives 2027 du Centre André Gide–Jean Schlumberger.

Ce prix consiste à soutenir un projet de recherche en littérature, en sciences humaines ou en sciences sociales, orienté par les deux figures majeures du XXe siècle que représentent André Gide et Jean Schlumberger et s’appuyant sur les fonds d’archives des deux fondations.

Les fonds conservés à la Fondation des Treilles sont constitués de nombreux manuscrits, notes, carnets et correspondances de Jean Schlumberger. Ils ont été enrichis par l’acquisition de la collection de l’ancien directeur des Archives de Gallimard et par des dons et cessions d’une partie de la bibliothèque de travail d’André Gide. L’ensemble forme une masse documentaire comportant de nombreux inédits et représentative d’une période particulièrement féconde pour les lettres françaises et européennes.

Les fonds de la Fondation Catherine Gide sont conservés par les Archives littéraires suisses, à la Bibliothèque nationale Suisse de Berne.

Le prix 2027 est doté d’une mois de résidence au domaine des Treilles (Var) et d’une allocation de 2650 € euros par mois dont la durée de versement ne pourra pas excéder le nombre de mois attribué par le jury.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre 2026 à minuit.

Les précédents projets retenus par le jury :

2024 : Correspondance Jean Schlumberger – Jacques Copeau (1905 – 1949). La naissance de deux mythes : La NRF et le Théâtre du Vieux-Colombier, par Vincenzo Mazza

2025 : Autour du manuscrit préparatoire de Souvenirs de la cour d’assises d’André Gide : des archives entre droit et littérature, par Ophélie Colomb

2026 : André Gide sous la plume de Léon Pierre-Quint. Archives, correspondances et témoignages de 1924 à 1952, par Mattéo Bafico