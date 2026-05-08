PhiN. Philologie im Netz, n° 101, 2026

Aufsätze

Lisa Brunke:

Solidarités transformatrices et unions fragiles – Formes de la communauté et du vivre-ensemble dans La belle amour humaine de Lyonel Trouillot et L’île du bout des rêves de Louis-Philippe Dalembert [1–14]

Andreas Degen:

Zur visuellen Textgestalt von Erich Arendts Gedicht "Kykladennacht" [15–29]

Emily Kernchen:

Das Verhältnis von Text und Inszenierung am Beispiel von Maria Milisavljevićs "Staubfrau" [30–54]

Forum

Peter Brandes:

Realismus und kein Ende? Komparatistische Anmerkungen zu Moritz Baßlers "Populärer Realismus" [55–112]

Rezensionen

Yvonne Al-Taie:

Christian Meierhofer / Hania Siebenpfeiffer (Hg.) (2025): Barocke Gegenwartslyrik. Referenzen – Aneignungen – Aktualisierungen. Berlin: J. B. Metzler. [113–116]

Álvaro Arango Vallejo / Leon Schött:

Wolfgang Asholt (2024): Das lange Leben der Avantgarde. Eine Theorie-Geschichte. Göttingen: Wallstein. [117–120]

Gabryel Greco:

James Gawley (2024): Allusions Across the Language Barrier. The Poetic Techniques of Voltaire and Vergil. Paris: Classiques Garnier. [121–125]

Richard Utz:

Nancy Mason Bradbury (2024): Rival Wisdoms: Reading Proverbs in the Canterbury Tales. University Park, PA: Pennsylvania State University Press. [126–127]

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PhiN. Philologie im Netz erscheint vierteljährlich im Internet unter den Adressen "http://web.phin.de" und "http://web.fu-berlin.de/phin". Ansicht, Download und Ausdruck sind kostenlos. Veröffentlicht werden ausschließlich Originalbeiträge. Alle Rechte vorbehalten. ISSN: 1433-7177.

Herausgeber:

Paul Gévaudan, Redaktion Paderborn, Institut für Romanistik,

Universität Paderborn, Warburger Straße 100, 33098 Paderborn

Hiltrud Lautenbach, Redaktion Berlin, Institut für Romanische Philologie,

Freie Universität Berlin, Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin

Alexander Nebrig, Redaktion Düsseldorf, Institut für Germanistik, Philosophische Fakultät,

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf

Peter Schneck, Redaktion Osnabrück, Institut für Anglistik und Amerikanistik,

Universität Osnabrück, Neuer Graben 40, 49069 Osnabrück

Dietrich Scholler, Redaktion Mainz, Romanisches Seminar,

Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Welderweg 18, 55099 Mainz.

E-Mail: editor@phin.de



© PhiN 30.04.2026

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