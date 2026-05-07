Marc Eynard, Poésie et ontologie dans l'œuvre de Jules Laforgue. À l'épreuve des tulipes jaunes

Jules Laforgue (1860-1887) fait dire à Hamlet : « Et puis des mots, des mots, des mots ! Ce sera là ma devise tant qu’on ne m’aura pas démontré que nos langues riment bien à une réalité transcendante. » Ce livre se propose d’éprouver la lecture d’Yves Bonnefoy dans « Hamlet et la couleur » en étudiant comment après la crise spirituelle du Sanglot de la Terre qui acte la perte définitive de Dieu, la poésie de Laforgue repose la question de la transcendance à travers l’émergence du référent. En adoptant la philosophie de Hartmann, considère-t-elle la vie comme une suite de phénomènes vains et l’Inconscient comme l’unique réalité, ou fait-elle aussi l’expérience décisive de l’être comme le regard d’Hamlet saisissant les tulipes jaunes ? La poésie, à l’image d’Hamlet, est alors soumise à une alternative et à une décision qui dépassent le langage et engagent l’existence : assigne-t-elle à la vie quotidienne l’être ou le non être ?

En proposant une approche ontologique de l’œuvre de Laforgue, ce livre invite à reconsidérer la Décadence comme le lieu critique de la poésie moderne : alors que la crise du langage est portée à son comble, une nouvelle configuration du triangle des linguistes se dessine où le référent émerge progressivement et polarise le signifiant et le signifié.

Agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française, Marc Eynard enseigne actuellement au lycée Théodore de Banville à Moulins et fait partie du CELIS à Clermont-Ferrand.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

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Version PDF : e-EAN 9782745365149. 32 EUR.