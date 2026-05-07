Sylvie Thorel, La pertinence réaliste : Zola (2001)

Réimpression en broché de l'édition reliée de 2001.

Une insistante tradition critique renvoie ordinairement le projet réaliste à la candeur ou à la ruse de romanciers illusionnés ou illusionnistes. On a cependant tenté ici, en se fondant sur l’œuvre d’Émile Zola, de dégager la pertinence de ce projet et la stratégie qui s’y déploie, ce qui supposait cette importante précision : que l’entreprise de représenter des objets du monde, au XIXe siècle, ne relève nullement de l’ordre de la mimesis aristotélicienne, mais de l’ordre de la deixis. Elle consiste à explorer les circonstances de l’élaboration de l’œuvre, afin de la rendre possible, et s’avère à la fois lyrique et réflexive. Le roman réaliste défend et illustre la puissance de la fiction.

Sylvie Thorel, Professeur émérite de l’Université de Lille, a consacré la plupart de ses travaux à la question de la représentation au XIXe siècle.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

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Version PDF : e-EAN 9782745367464. 35 EUR.