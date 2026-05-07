Revue François Mauriac, n° 3, 2026 (dir. Caroline Casseville et Jean-Claude Ragot)
Éditorial, par Jean-Claude RAGOT
Aux origines de la création
Présentation, Caroline CASSEVILLE
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L’origine d’une écriture
Sabine HAMMOND : Mauriac avant le Prix Nobel : un écrivain déjà engagé (1946-1952)
Jeanyves GUÉRIN : Le héros et son héraut. Échos gaulliens dans le Bloc-notes de François Mauriac (1958- 1970)
Philippe DAZET-BRUN : Claude Mauriac et Liberté de l’esprit
Badia MAZBOUDI : Les téléchroniques de François Mauriac, de l’authentique au spectaculaire
Yann DELBREL : François Mauriac dans La Revue des Deux Mondes (1970-1990)
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Une écriture des origines, Genitrix
Marie-Catherine HUET-BRICHARD : Genitrix ou la relation dévoyée à autrui
Marie-Liesse DROUET : Y a-t-il des personnes dans Genitrix ?
Véronique ANGLARD : Genitrix, belle-mère et belle-fille à l’épreuve de la représentation du genre
Dominique AROT : Genitrix, du roman à l’opéra
Pier Luigi PINELLI : Pour une étude génétique de Genitrix
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Manuscrit
Correspondance François Mauriac/Pierre Mauriac 1923-1924, Présentation par Matthieu GERBAULT
Lettres autographes de François Mauriac, Bibliothèque municipale de Bordeaux
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Varia
Pavla DOLEŽALOVÁ : L’héritage de François Mauriac en République tchèque
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Comptes rendus
Jeanyves GUÉRIN : Le Bloc-notes de François Mauriac - Lecture politique, Honoré Champion, 2023, 414 pages, par Élisabeth Le Corre
Philippe DAZET-BRUN : François Mauriac – L’inguérissable jeunesse, Memoring, coll. « Figures de Nouvelle- Aquitaine », 2024, 198 pages, par Jean-Claude Ragot
Dominique AROT : L’univers sonore de François Mauriac – La musique, la nature et les hommes, L’Harmattan, 2025, 476 pages, par Émilie de Fautereau-Vassel
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Mauriac de A à Z
Domenach Jean-Marie, par Jeanyves GUÉRIN
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Version PDF : e-EAN 9782745365965. 18 EUR.