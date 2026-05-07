Patrick Chastenet, Penser le XXIe siècle avec Jacques Ellul

La pensée de Jacques Ellul offre des clés d’interprétation des progrès fulgurants de l’intelligence artificielle, du développement des NBIC et du transhumanisme, de la crise écologique, des fake news et de la post-vérité, de la surveillance et du profilage des populations, de l’omniprésence des réseaux sociaux, de la montée des populismes et de la fatigue démocratique, du réenchantement du monde et de la poussée des intégrismes.

Historien du droit, agrégé de droit romain, théologien et éthicien protestant, Jacques Ellul s’est d’abord fait connaître dans le monde anglophone à l’occasion de la publication de The Technological Society (1964). Ses travaux sur la propagande sont venus s’inscrire dans le droit fil de sa sociologie du phénomène technicien. Sa trilogie sur la révolution et les révoltes est apparue comme une approche originale du changement social combinant les sciences humaines et sociales avec les préoccupations éthiques.

Auteur de près de soixante-dix livres, traduits en une quinzaine de langues, et de 1200 articles, les analyses de Jacques Ellul suscitent toujours la réflexion et le débat et continuent d’inspirer des centaines de chercheurs de par le monde. Ce livre atteste de la vitalité de sa pensée.

Avec les contributions de : Frédérique Ballion, Vincent Beaulac, Olivier Boucheron, Daniel Cérézuelle, David Colon, Fabrice Colomb, Xavier Daverat, Guillaume Drouot, Sylvain Dujancourt, Benjamin Dzierlatka, Jean-Sébastien Ingrand, Agnès James, Badr Karkbi, Théo Lapière-Bourrely, Matthew Prior, Patrick Rödel, Frédéric Rognon, Olivier Rey, Christian Roy, Benoit Sibille, Hélène Tordjman.

Ouvrage publié sous la direction de Patrick Chastenet, professeur émérite en science politique à l’université de Bordeaux, ancien élève de Jacques Ellul, est l’un des meilleurs spécialistes de son œuvre. Président fondateur de l’Association internationale Jacques-Ellul et de l’International Jacques Ellul Society, directeur des Cahiers Jacques-Ellul et secrétaire général du prix Jacques-Ellul, il lui a consacré de nombreux travaux qui font autorité en France et aux États-Unis. Il a notamment publié Introduction à Jacques Ellul (La Découverte, 2019), Les Racines libertaires de l’écologie politique (L’Échappée, 2023), À contre-courant. Entretiens avec Jacques Ellul (La Table ronde, 2023). Il est l’éditeur du volume Jacques Ellul, Entre technique et liberté (Bouquins/Mollat, 2026).

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un billet sur cet ouvrage…