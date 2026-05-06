La Fabrique du livre. Art, métier, vocation (Paris)

Dans le cadre du Festival Quartier du Livre de la Mairie du 5e arrt de Paris,
la Fondation Vallet organise une rencontre sur :
La fabrique du livre : art, métier, vocation
Avec
Mariette Dupont, Proviseure de l’École Supérieure Estienne
Frédéric Fabi, Président du Groupe Dupliprint
Gilles Mure-Ravaud, Président du Groupement des Métiers de l’Impression et de la communication
Échange modéré par Elisabeth Darrobers, doctorante en littérature française et comparée à Sorbonne-Université.
Une invitation à entrer dans la « fabrique du livre » avec des professionnels du secteur de l’imprimerie pour découvrir l’histoire, l’évolution et l’actualité des différentes techniques de composition et d’impression. À travers des objets emblématiques des métiers du livre, de la typographie à la reliure, la dimension physique et matérielle du travail de production de l'objet-livre sera mise en lumière. Trois itinéraires singuliers qui invitent à forger de nouveaux parcours et de nouvelles empreintes.
Bibliographie récente :
Frédéric Barbier, Histoire du livre en Occident, Paris, Armand Colin, 2012.
Roger Chartier, La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur, Paris, Gallimard, 2015.
Olivier Deloignon, Une histoire de l'imprimerie et de la chose imprimée, Paris, La Fabrique, 2024.
Bertrand Gervais, Un imaginaire de la fin du livre : littérature et écrans, Les Presses de l'Université de Montréal, 2023.
Yann Sordet, Histoire du livre et de l'édition. Production & circulation, formes & mutations, Paris, Albin Michel, 2021.
Mairie du 5e arrt, 21 place du Panthéon, Paris
Le 1er juin 2026, À 18h30, Salle des mariages
Suivi d’un cocktail franco-béninois
Réservation obligatoire via ce lien…
Source de l'image : Supplément illustré du Petit Journal, juin 1901, BnF, département des Estampes et de la Photographie, Gallica).