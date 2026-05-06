La Fabrique du livre. Art, métier, vocation (Paris)

Dans le cadre du Festival Quartier du Livre de la Mairie du 5e arrt de Paris,

la Fondation Vallet organise une rencontre sur :

La fabrique du livre : art, métier, vocation

Avec



Mariette Dupont, Proviseure de l’École Supérieure Estienne

Frédéric Fabi, Président du Groupe Dupliprint

Gilles Mure-Ravaud, Président du Groupement des Métiers de l’Impression et de la communication

Échange modéré par Elisabeth Darrobers, doctorante en littérature française et comparée à Sorbonne-Université.

Une invitation à entrer dans la « fabrique du livre » avec des professionnels du secteur de l’imprimerie pour découvrir l’histoire, l’évolution et l’actualité des différentes techniques de composition et d’impression. À travers des objets emblématiques des métiers du livre, de la typographie à la reliure, la dimension physique et matérielle du travail de production de l'objet-livre sera mise en lumière. Trois itinéraires singuliers qui invitent à forger de nouveaux parcours et de nouvelles empreintes.

Bibliographie récente :

Frédéric Barbier, Histoire du livre en Occident, Paris, Armand Colin, 2012.

Roger Chartier, La main de l'auteur et l'esprit de l'imprimeur, Paris, Gallimard, 2015.

Olivier Deloignon, Une histoire de l'imprimerie et de la chose imprimée, Paris, La Fabrique, 2024.

Bertrand Gervais, Un imaginaire de la fin du livre : littérature et écrans, Les Presses de l'Université de Montréal, 2023.

Yann Sordet, Histoire du livre et de l'édition. Production & circulation, formes & mutations, Paris, Albin Michel, 2021.

Mairie du 5e arrt, 21 place du Panthéon, Paris

Le 1er juin 2026, À 18h30, Salle des mariages

Suivi d’un cocktail franco-béninois

Réservation obligatoire via ce lien…

Source de l'image : Supplément illustré du Petit Journal, juin 1901, BnF, département des Estampes et de la Photographie, Gallica).