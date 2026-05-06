Le noble et l'ignoble dans l'œuvre des frères Goncourt (Sorbonne nouvelle)

JOURNÉE D’ÉTUDES

Le noble et l'ignoble dans l'oeuvre des frères Goncourt

19 mai 2026

10:00-17:30

salle Claude Simon (Maison de la recherche de la sorbonne Nouvelle, 4 rue des Irlandais)

sous la responsabilité d’Eva Le Saux et Éléonore Reverzy

10:00 Accueil des participants

10-30-11:00 Roberta De Felici (Université de Calabre) « Le noble dans l'ignoble : le cas de l'artiste de rue »

11:15-11:45 Joëlle Bonnin-Ponnier (Bordeaux) « Le corps dans le Journal des Goncourt (1851-1870) : noblesse et/ou ignominie ? »

12:00-12:45 Marie-Ange Fougère (Université de Dijon) et Philippe Hamon (Sorbonne Nouvelle) « L’ignoblissime chez les Goncourt ».

13:00-14:00 pause déjeuner

14:00-14:30 Éléonore Reverzy (Sorbonne Nouvelle) «Défigurer le romanesque. Remarques sur Germinie Lacerteux et La Fille Élisa»

14:45-15:15 Julien Béthaz (Université de Sienne et Sorbonne Nouvelle) « ‘Un chef- d’œuvre d’ignoble !’ : le sublime de comptoir (et « du ruisseau ») dans trois chapitres- poèmes en prose des Goncourt »

15h30-15h45 Pause

15:45-16:15 Eva Le Saux (Sorbonne Nouvelle) «aussi bien la description d'une fromagerie de parmesan, qu'une boucle de cheveux de Lucrèce Borgia » : tout voir et tout montrer dans L'Italie d'hier

16h30-17h Vérane Partensky (Université Montaigne Bordeaux III)