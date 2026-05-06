Emmanuel Buettler

Parler peinture en vers. Arts visuels et poésie en France au XVIIIe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. « L'Europe des Lumières », n° 98, 2026.

L’ouvrage explore une poésie sur les arts visuels en interrogeant l’apport du vers à la critique d’art naissante et à la formation du goût en France au XVIIIe siècle. On retrace ainsi l’influence de la poésie des Lumières sur la conception moderne des beaux-arts et de la littératie visuelle.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406200277 - au prix de 105 EUR.