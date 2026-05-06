Essai
Nouvelle parution
Emmanuel Buettler, Parler peinture en vers. Arts visuels et poésie en France au XVIIIe siècle

Emmanuel Buettler, Parler peinture en vers. Arts visuels et poésie en France au XVIIIe siècle

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "L'Europe des Lumières", 2026
  • EAN : 9782406199014
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20028-4
  • 628 pages
  • Prix : 52 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Emmanuel Buettler

Parler peinture en vers. Arts visuels et poésie en France au XVIIIe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. « L'Europe des Lumières », n° 98, 2026.

L’ouvrage explore une poésie sur les arts visuels en interrogeant l’apport du vers à la critique d’art naissante et à la formation du goût en France au XVIIIe siècle. On retrace ainsi l’influence de la poésie des Lumières sur la conception moderne des beaux-arts et de la littératie visuelle.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406200277 - au prix de 105 EUR.