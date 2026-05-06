Pierre Laromiguière

Premiers travaux métaphysiques (1785-1805)

Édition de Félix Barancy et Pierre Brouillet

Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de philosophie », n° 26, 2026.

Cette édition rassemble les textes produits par Pierre Laromiguière avant sa nomination à la chaire de philosophie de la Sorbonne. Elle éclaire le parcours institutionnel et intellectuel complexe et original de l’un des philosophes français les plus reconnus de la fin du XVIIIe siècle.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406204893 - au prix de 73 EUR.