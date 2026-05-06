Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)
Pierre Laromiguière
Premiers travaux métaphysiques (1785-1805)
Édition de Félix Barancy et Pierre Brouillet
Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de philosophie », n° 26, 2026.
Cette édition rassemble les textes produits par Pierre Laromiguière avant sa nomination à la chaire de philosophie de la Sorbonne. Elle éclaire le parcours institutionnel et intellectuel complexe et original de l’un des philosophes français les plus reconnus de la fin du XVIIIe siècle.
Existe également en version reliée - EAN 9782406204893 - au prix de 73 EUR.