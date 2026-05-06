Giacomo Leopardi, Chants, tome I : Canti (dir. Jean-Charles Vegliante)

Giacomo Leopardi

Chants. Tome I, Canti

Édition et traduction de Jean-Charles Vegliante

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque italienne », n° 4, 2026.

Seul recueil de Leopardi peu à peu libéré des contraintes classiques pour aborder à une expression qui n'est pas sans rappeler Baudelaire, les Chants trouvent une actualité dans cette version en vers exempts des licences qui en rendent l'abord malaisé. Un second volume ajoutera l'exégèse utile à l'amateur de poésie, italienne en particulier, et de l'Italie pré-unitaire.

Édition bilingue italien-français

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Existe également en version reliée - EAN 9782406184881 - au prix de 83 EUR.