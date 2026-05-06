Pascale Chiron, Antonin Godet et Trung Tran (dir.), En lisant, en écrivant. Gilles Corrozet, un libraire-auteur au temps de la Renaissance
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)
En lisant, en écrivant. Gilles Corrozet, un libraire-auteur au temps de la Renaissance
Sous la direction de Pascale Chiron, Antonin Godet et Trung Tran
Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 715, série « Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne » n° 128, 2026.
Gilles Corrozet, polygraphe du XVIe siècle, nourrit sa pratique d’auteur et de compilateur de sa pratique d’éditeur, et inversement. L’étude de la diversité de son œuvre permet de dessiner ici la figure et la sensibilité d’une personnalité moderne en prise avec le paysage littéraire de son temps.
Existe également en version reliée - EAN 9782406197577 - au prix de 76 EUR.