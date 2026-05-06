Rencontre autour du livre Le Bien. Édification, exemple et scandale dans le roman du XIXᵉ s. (Sorbonne nouvelle)

Les Presses Sorbonne Nouvelle sont heureuses de vous convier à une rencontre autour de leur ouvrage Le Bien. Édification, exemple et scandale dans le roman du XIXᵉ siècle dans le cadre du festival Quartier du livre.

Elle aura lieu le mardi 2 juin à 17h en salle Athéna, à la Maison de la recherche au 4, rue des Irlandais dans le 5ᵉ arrondissement de Paris et abordera le livre de la manière suivante :

« Le bonheur n’a pas d’histoire », écrit Balzac, et il ajoute : « Les conteurs de tous les pays l’ont si bien compris que cette phrase : Ils furent heureux ! termine toutes les aventures d’amour. » Pourquoi le bonheur se situe-t-il au début et à la fin des récits, mais ne peut constituer l’essentiel de leur déroulement ? Tolstoï répondait : « Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse, au contraire, l’est à sa façon. » Le mal serait-il indispensable pour créer un récit intéressant ? Mais alors, quelle fonction peut avoir la représentation du bien dans une narration ?