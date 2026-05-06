Céline Duverne, Jacques-David Ebguy, Lucie Nizard (dir.) Balzac et la question femme. Des filles d’Ève

Balzac et la question femme. Des filles d’Ève

Sous la direction de Céline Duverne, Jacques-David Ebguy et Lucie Nizard

Paris, Classiques Garnier, coll. « Masculin/féminin dans l’Europe moderne », n° 44, série « XIXe siècle » n° 12, 2026.

La Comédie humaine multiplie les avatars du sexe faible. Poser la « question femme » à Balzac, c’est se confronter aux circonvolutions d’un discours oscillant entre l’affirmation de maximes conservatrices et la dénonciation visionnaire de la sujétion féminine et de la comédie des rôles genrés.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406185239 - au prix de 98 EUR.