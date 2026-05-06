Nouveaux Cahiers Spinoza, 2026-1 : "Nouvelles perspectives spinozistes" (dir. Céline Hervet, Pascal Sévérac)

Nouveaux Cahiers Spinoza 2026, n° 1 :

Spinoza, perspectives nouvelles

Sous la direction de Céline Hervet et Pascal Sévérac

Paris, Classiques Garnier, coll. « Nouveaux Cahiers Spinoza », n° 1, 2026.

Les Nouveaux Cahiers Spinoza sont une revue internationale annuelle consacrée à l’étude de la philosophie de Spinoza, créée en 2026 et éditée par les Éditions Classiques Garnier. Ils publient après expertise des dossiers thématiques et des articles sur la philosophie de Spinoza, son contexte et sa postérité.

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