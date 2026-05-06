Bulletin de la Société Paul Claudel, n° 248 : "Claudel et l'architecture" (dir. Catherine Mayaux, Marie-Victoire Nantet, Jacques Parsi)
Publié le par Faculté des lettres - Université de Lausanne (Source : Classiques Garnier)
Bulletin de la Société Paul Claudel 2026 – 1, n° 248. Claudel et l’architecture
Sous la direction de Catherine Mayaux, Marie-Victoire Nantet et Jacques Parsi.
Paris, Classiques Garnier, coll. « Bulletin de la Société Paul Claudel », n° 248, 2026.
Le Bulletin de la Société Paul Claudel existe depuis 1958 et paraît tous les quatre mois. Il publie des inédits et des études et rend fidèlement compte de l'actualité éditoriale et théâtrale claudélienne.