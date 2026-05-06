Fiction et fictionnalité dans les littératures d'Asie
Colloque
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Organisation : Ashvini Chandrakumar, Maëlle Savina
Comité scientifique : Françoise Lavocat, Claudine Le Blanc, Tristan Mauffrey, Nina Soleymani Majd
Dates : 21 et 22 mai 2026
Lieu : Université Sorbonne Nouvelle - Nation - salle A608
Contacts : ashvini.chandrakumar@sorbonne-nouvelle.fr, maelle.savina@sorbonne-nouvelle.fr
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Programme :
Jeudi 21 mai 2026 – Campus Nation – Salle A608
9h. Accueil
9h15. Introduction - Ashvini Chandrakumar et Maëlle Savina
Mort et (ré)incarnations de l’auteur dans la littérature philippine et tamoule
Modération : Ashvini Chandrakumar (Sorbonne Nouvelle)
9h30. Marguerite Mouton (Université de Bordeaux) : Avant la « mort de l’auteur » : présence et effacement de l’artiste dans A Portrait of the Artist as Filipino de Nick Joaquin
10h. Eswar Nagarajan (Université de Pondichéry) : Désécrire le soi : la mort et la résurrection de l’auteur dans ஸீேராடிகரி (Zero Degree) de Charu Nivedita
10h30. Pause
Postures auctoriales dans la littérature coréenne et classique chinoise
Modération : Maëlle Savina (Sorbonne Nouvelle)
11h. Raphaëlle Rottler (Versailles) : « Moi, Yi Sang, tel un épouvantail » : la performativité auctoriale dans les œuvres de Yi Sang
11h30. Jingjing Han (ENS de Paris) : L'obligation de la vraisemblance : l'auteur face à la fiction dans le bijixiaoshuo chinois
12h30. Déjeuner
Escamotage et anonymisation de l’auteur dans la littérature persane
Modération : Nina Soleymani Majd (Sorbonne Nouvelle)
14h. Mozhdeh Sameti (Université de Szeged) : L’Auteur comme fantôme : de l’anonymat classique au drame diégétique moderne dans la littérature persane
14h30. Anis Baghi (Université de Lille) : Mise en fiction du « je » et jeu de retrait auctorial dans Passe-partout de Jafar Modares Sâdeghi
15h. Pause
Stratégies de l’auteur et régime critique dans la littérature japonaise
Modération : Yannick Maufroid (Inalco)
15h15. Aki Yoshida (Inalco) : La stratégie auctoriale d'Ishimure Michiko dans Kugai jôdo (Ce paradis qu'est notre amer monde)
15h45. Paul Sauvaire-Brochot (Inalco) : Critique fictionnalisante, critique défictionnalisante : autour d’Izumi Kyôka et de Tayama Katai
16h15. Pause
Table ronde : Enseigner et transmettre les littératures d’Asie
Modération : Claudine Le Blanc (Sorbonne Nouvelle)
Participants.es : Jérémie Alliet - Anis Baghi - Céline Barral - Jingjing Han - Yannick Maufroid - Mei Mercier - Marguerite Mouton - Eswar Nagarajan - Tai Ouge - Gérald Peloux - Raphaëlle Rottler - Mozhdeh Sameti - Paul Sauvaire - Ilhame Sbira - Aki Yoshida - Yinan Zhou
Participant.es invité.es : Françoise Lavocat - Claudine Le Blanc - Tristan Mauffrey - Philippe Postel (Nantes Université) - Léna Simon (Université de Bretagne Occidentale) - Nina Soleymani Majd - Marie Yan (Aix-Marseille Université)
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Vendredi 22 mai 2026 – Campus Nation – Salle A608
8h30. Accueil
Fabriquer l’auteur, se construire : le cas de Haruki Murakami
Modération : Gérald Peloux (Inalco)
9h. Jérémie Alliet (ENS de Lyon) : Haruki Murakami / Hiraku Makimura : anamorphose de l’auteur en faiseur de phrases dans Danse, danse, danse de Murakami Haruki (1988)
9h30. Ilhame Sbira (Université Hassan II - Casablanca) : Entre réalité biographique et fiction romanesque : Haruki Murakami et la construction de soi dans Kafka sur le rivage
10h. Pause
Quand l’auteur devient personnage : contemporanéités littéraires au Japon
Modération : Jérémie Alliet (ENS de Lyon)
10h15. Gérald Peloux (Inalco) : Les taidan (entretiens) fictionnels dans l'œuvre de Yokota Jun.ya
10h45. Yannick Maufroid (Inalco) : Le grand auteur japonais dans la spirale du mediamix : le cas des adaptations en light novel du « jeu vidéo littéraire » Bungô to Alchemist
11h15. Pause
Figures de l’auteur dans la Chine impériale
Modération : Céline Barral (Université Bordeaux Montaigne)
11h30. Yinan Zhou (Aix-Marseille Université) : La figure de Li Yu 李 漁 (1611-1680) perçue à travers la vision amoureuse dans sa pièce
12h00. Tai Ouge (Sorbonne Nouvelle) : La fictionnalité du Rêve dans le pavillon rouge et la construction pluridimensionnelle de la figure de Cao Xueqin
12h30. Déjeuner
Inventer l’écrivain moderne dans la littérature chinoise du XXe siècle
Modération : Tristan Mauffrey (Sorbonne Nouvelle)
14h. Céline Barral (Université Bordeaux Montaigne) : Fictions de l’écrivain nobélisable, fiction du lettré occidentalisé : Qian Zhongshu, 1945-1946
14h30. Mei Mercier (Inalco) : Métamorphoses de l'écrivain chinois Wang Xiaobo (1952-1997)
15h. Clôture du colloque