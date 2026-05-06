Fiction et fictionnalité dans les littératures d'Asie

Colloque

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Organisation : Ashvini Chandrakumar, Maëlle Savina

Comité scientifique : Françoise Lavocat, Claudine Le Blanc, Tristan Mauffrey, Nina Soleymani Majd

Dates : 21 et 22 mai 2026

Lieu : Université Sorbonne Nouvelle - Nation - salle A608

Contacts : ashvini.chandrakumar@sorbonne-nouvelle.fr, maelle.savina@sorbonne-nouvelle.fr

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Programme :

Jeudi 21 mai 2026 – Campus Nation – Salle A608

9h. Accueil

9h15. Introduction - Ashvini Chandrakumar et Maëlle Savina

Mort et (ré)incarnations de l’auteur dans la littérature philippine et tamoule

Modération : Ashvini Chandrakumar (Sorbonne Nouvelle)

9h30. Marguerite Mouton (Université de Bordeaux) : Avant la « mort de l’auteur » : présence et effacement de l’artiste dans A Portrait of the Artist as Filipino de Nick Joaquin

10h. Eswar Nagarajan (Université de Pondichéry) : Désécrire le soi : la mort et la résurrection de l’auteur dans ஸீேராடிகரி (Zero Degree) de Charu Nivedita

10h30. Pause

Postures auctoriales dans la littérature coréenne et classique chinoise

Modération : Maëlle Savina (Sorbonne Nouvelle)

11h. Raphaëlle Rottler (Versailles) : « Moi, Yi Sang, tel un épouvantail » : la performativité auctoriale dans les œuvres de Yi Sang

11h30. Jingjing Han (ENS de Paris) : L'obligation de la vraisemblance : l'auteur face à la fiction dans le bijixiaoshuo chinois

12h30. Déjeuner

Escamotage et anonymisation de l’auteur dans la littérature persane

Modération : Nina Soleymani Majd (Sorbonne Nouvelle)

14h. Mozhdeh Sameti (Université de Szeged) : L’Auteur comme fantôme : de l’anonymat classique au drame diégétique moderne dans la littérature persane

14h30. Anis Baghi (Université de Lille) : Mise en fiction du « je » et jeu de retrait auctorial dans Passe-partout de Jafar Modares Sâdeghi

15h. Pause

Stratégies de l’auteur et régime critique dans la littérature japonaise

Modération : Yannick Maufroid (Inalco)

15h15. Aki Yoshida (Inalco) : La stratégie auctoriale d'Ishimure Michiko dans Kugai jôdo (Ce paradis qu'est notre amer monde)

15h45. Paul Sauvaire-Brochot (Inalco) : Critique fictionnalisante, critique défictionnalisante : autour d’Izumi Kyôka et de Tayama Katai

16h15. Pause

Table ronde : Enseigner et transmettre les littératures d’Asie

Modération : Claudine Le Blanc (Sorbonne Nouvelle)

Participants.es : Jérémie Alliet - Anis Baghi - Céline Barral - Jingjing Han - Yannick Maufroid - Mei Mercier - Marguerite Mouton - Eswar Nagarajan - Tai Ouge - Gérald Peloux - Raphaëlle Rottler - Mozhdeh Sameti - Paul Sauvaire - Ilhame Sbira - Aki Yoshida - Yinan Zhou

Participant.es invité.es : Françoise Lavocat - Claudine Le Blanc - Tristan Mauffrey - Philippe Postel (Nantes Université) - Léna Simon (Université de Bretagne Occidentale) - Nina Soleymani Majd - Marie Yan (Aix-Marseille Université)

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Vendredi 22 mai 2026 – Campus Nation – Salle A608

8h30. Accueil

Fabriquer l’auteur, se construire : le cas de Haruki Murakami

Modération : Gérald Peloux (Inalco)

9h. Jérémie Alliet (ENS de Lyon) : Haruki Murakami / Hiraku Makimura : anamorphose de l’auteur en faiseur de phrases dans Danse, danse, danse de Murakami Haruki (1988)

9h30. Ilhame Sbira (Université Hassan II - Casablanca) : Entre réalité biographique et fiction romanesque : Haruki Murakami et la construction de soi dans Kafka sur le rivage

10h. Pause

Quand l’auteur devient personnage : contemporanéités littéraires au Japon

Modération : Jérémie Alliet (ENS de Lyon)

10h15. Gérald Peloux (Inalco) : Les taidan (entretiens) fictionnels dans l'œuvre de Yokota Jun.ya

10h45. Yannick Maufroid (Inalco) : Le grand auteur japonais dans la spirale du mediamix : le cas des adaptations en light novel du « jeu vidéo littéraire » Bungô to Alchemist

11h15. Pause

Figures de l’auteur dans la Chine impériale

Modération : Céline Barral (Université Bordeaux Montaigne)

11h30. Yinan Zhou (Aix-Marseille Université) : La figure de Li Yu 李 漁 (1611-1680) perçue à travers la vision amoureuse dans sa pièce

12h00. Tai Ouge (Sorbonne Nouvelle) : La fictionnalité du Rêve dans le pavillon rouge et la construction pluridimensionnelle de la figure de Cao Xueqin

12h30. Déjeuner

Inventer l’écrivain moderne dans la littérature chinoise du XXe siècle

Modération : Tristan Mauffrey (Sorbonne Nouvelle)

14h. Céline Barral (Université Bordeaux Montaigne) : Fictions de l’écrivain nobélisable, fiction du lettré occidentalisé : Qian Zhongshu, 1945-1946

14h30. Mei Mercier (Inalco) : Métamorphoses de l'écrivain chinois Wang Xiaobo (1952-1997)

15h. Clôture du colloque