Humanisme(s) (Florence)

HUMANISME(S)

Colloque du Réseau international : « Cultures européennes – identité européenne ? »

Bonn, Florence, Paris, Toulouse, St Andrews, Salamanca

Sofia, Fribourg, Varsovie, Zagreb, Irvin-USA

4-5 juin 2026-Institut Français Firenze,

Piazza Ognissanti, 2 Florence

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Comité scientifique : Michael Bernsen, Michela Landi, Karin Peters (Florence-Bonn)

Comité d’organisation : Michela Landi, Karin Peters, Leon Schött, Francesco Vignoli

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Programme

4 JUIN

9h00 Présentation du colloque

Michael Bernsen, Michela Landi, Karin Peters

9h30 Ouverture

Remigiusz Forycki (Varsovie) À la recherche des humanistes : Stendhal à Florence

SESSION I : DE LA RENAISSANCE AU TOURNANT DES LUMIÈRES

10h00 Michel Delon (Paris), Du studiolo humaniste au boudoir libertin, histoire de la solitude et de l’humanisme

10h30 David Matteini (Sienne), L’humanisme des sciences de l’homme aux Lumières. De l’analyse philosophique au « particulier » romanesque

11h00 Discussion et pause

SESSION II : LE XIXE SIÈCLE EUROPÉEN

11h30 Michael White (St. Andrews), Le caractère de l’humanité : l’idée de ‘caractère’ dans la philosophie et la littérature du xixe siècle allemand

12h00 Fabienne Bercegol (Toulouse), L’ « humanisme optimiste » d’Alfred de Vigny

12h30 Discussion

13h00 Pause déjeuner

SESSION III : VERS LE FIN-DE-SIÈCLE

15h00 Elena Dineva (Sofia), L’empreinte de Pieter Bruegel l’Ancien dans la vision humaniste de Charles de Coster : « La Légende d’Ulenspiege »’.

15h30 Zofia Litwinowicz-Krutnik (Gdańsk), Salomés humanistes, Salomés (in)humaines. Quand les décadents s’inspirent de la Renaissance italienne : le cas Poictevin-Luini

16h00 Discussion

16h30 Fin de la première journée

17h00 Présentation du projet : « Lettres européennes » et discussion

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5 JUIN

SESSION IV : CRISE DE L’HUMANISME ? LE XXE SIÈCLE

9h30 Isabelle Serça (Toulouse), 1926-2026 — De la décade de Pontigny en 1926 (« L’Humanisme. Ses divers visages ; son essence ») à notre rencontre un siècle plus tard (« Humanisme(s) ») ou comment le passage du singulier au pluriel fait vaciller le terme

10h00 Patrick Marot (Toulouse), La crise de l’humanisme après 1945 et à l’époque contemporaine entre littérature et philosophie

10h30 Jean-Yves Laurichesse (Toulouse), Nouveau Roman et humanisme : l’exemple de Claude Simon

11h00 Discussion et pause

SESSION V : ANTI-HUMANISMES ET PSEUDO-HUMANISMES

11h30 Thomas Hunkeler (Fribourg), « Demain on exigera de la charcuterie qu’elle soit humaine ». Polémique anti-humaniste chez Samuel Beckett

12h00 Michael Bernsen (Bonn), Humanismes et pseudo-humanismes du postcolonialisme

12h30 Discussion

13h00 Pause déjeuner

SESSION VI : LE POSTHUMANISME

15h00 Miryana Yanakieva (Sofia), La littérature, la théorie et le posthumain

15h30 Aneta Bassa (Varsovie), L’essor des IA génératives et le devenir de la création littéraire : visions posthumanistes

16h00 Discussion et pause

SESSION VII : D’AUTRES HUMANISMES ?

16h30 Maja Zorica Vukušić (Zagreb), Débris, traces et vestiges de l’humanisme dans la littérature contemporaine : Veiller sur elle d’Andrea (2023)

17h00 Karin Peters (Bonn), Mona Lisa 2.0 : L’Humanisme de Stromae

17h30 Discussion

18h00 Fin du colloque.