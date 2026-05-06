Humanisme(s) (Florence)

HUMANISME(S)
Colloque du Réseau international : « Cultures européennes – identité européenne ? »
Bonn, Florence, Paris, Toulouse, St Andrews, Salamanca
Sofia, Fribourg, Varsovie, Zagreb, Irvin-USA
4-5 juin 2026-Institut Français Firenze,
Piazza Ognissanti, 2 Florence
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Comité scientifique : Michael Bernsen, Michela Landi, Karin Peters (Florence-Bonn)
Comité d’organisation : Michela Landi, Karin Peters, Leon Schött, Francesco Vignoli
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Programme
4 JUIN
9h00 Présentation du colloque
Michael Bernsen, Michela Landi, Karin Peters
9h30 Ouverture
Remigiusz Forycki (Varsovie) À la recherche des humanistes : Stendhal à Florence
SESSION I : DE LA RENAISSANCE AU TOURNANT DES LUMIÈRES
10h00 Michel Delon (Paris), Du studiolo humaniste au boudoir libertin, histoire de la solitude et de l’humanisme
10h30 David Matteini (Sienne), L’humanisme des sciences de l’homme aux Lumières. De l’analyse philosophique au « particulier » romanesque
11h00 Discussion et pause
SESSION II : LE XIXE SIÈCLE EUROPÉEN
11h30 Michael White (St. Andrews), Le caractère de l’humanité : l’idée de ‘caractère’ dans la philosophie et la littérature du xixe siècle allemand
12h00 Fabienne Bercegol (Toulouse), L’ « humanisme optimiste » d’Alfred de Vigny
12h30 Discussion
13h00 Pause déjeuner
SESSION III : VERS LE FIN-DE-SIÈCLE
15h00 Elena Dineva (Sofia), L’empreinte de Pieter Bruegel l’Ancien dans la vision humaniste de Charles de Coster : « La Légende d’Ulenspiege »’.
15h30 Zofia Litwinowicz-Krutnik (Gdańsk), Salomés humanistes, Salomés (in)humaines. Quand les décadents s’inspirent de la Renaissance italienne : le cas Poictevin-Luini
16h00 Discussion
16h30 Fin de la première journée
17h00 Présentation du projet : « Lettres européennes » et discussion
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5 JUIN
SESSION IV : CRISE DE L’HUMANISME ? LE XXE SIÈCLE
9h30 Isabelle Serça (Toulouse), 1926-2026 — De la décade de Pontigny en 1926 (« L’Humanisme. Ses divers visages ; son essence ») à notre rencontre un siècle plus tard (« Humanisme(s) ») ou comment le passage du singulier au pluriel fait vaciller le terme
10h00 Patrick Marot (Toulouse), La crise de l’humanisme après 1945 et à l’époque contemporaine entre littérature et philosophie
10h30 Jean-Yves Laurichesse (Toulouse), Nouveau Roman et humanisme : l’exemple de Claude Simon
11h00 Discussion et pause
SESSION V : ANTI-HUMANISMES ET PSEUDO-HUMANISMES
11h30 Thomas Hunkeler (Fribourg), « Demain on exigera de la charcuterie qu’elle soit humaine ». Polémique anti-humaniste chez Samuel Beckett
12h00 Michael Bernsen (Bonn), Humanismes et pseudo-humanismes du postcolonialisme
12h30 Discussion
13h00 Pause déjeuner
SESSION VI : LE POSTHUMANISME
15h00 Miryana Yanakieva (Sofia), La littérature, la théorie et le posthumain
15h30 Aneta Bassa (Varsovie), L’essor des IA génératives et le devenir de la création littéraire : visions posthumanistes
16h00 Discussion et pause
SESSION VII : D’AUTRES HUMANISMES ?
16h30 Maja Zorica Vukušić (Zagreb), Débris, traces et vestiges de l’humanisme dans la littérature contemporaine : Veiller sur elle d’Andrea (2023)
17h00 Karin Peters (Bonn), Mona Lisa 2.0 : L’Humanisme de Stromae
17h30 Discussion
18h00 Fin du colloque.