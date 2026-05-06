LIU Chan-Yueh (dir.), Enseignement des langues et pratiques théâtrales. Oralité, mises en scène, technicité

Et si la salle de classe était déjà une scène ? Cet ouvrage explore la théâtralité inhérente à tout acte pédagogique et révèle combien l’enseignement des langues relève aussi de l’art de la performance. À la croisée du théâtre et de la didactique, il interroge la voix, le corps, la mise en scène, l’oralité et la présence comme leviers essentiels de l’apprentissage. À travers douze contributions issues de disciplines et de contextes culturels variés, les auteurs montrent comment les pratiques théâtrales transforment la dynamique de la classe, stimulent l’engagement des apprenants et renouvellent la transmission du savoir.

L’enseignant y apparaît non seulement comme passeur de connaissances, mais comme performeur, metteur en scène de situations d’apprentissage vivantes et incarnées. En repensant la classe comme un espace scénique, cet ouvrage propose une pédagogie où la langue ne se contente pas d’être apprise, mais se vit, se joue et se partage.