Simplification transformative, reconfiguration différenciatrice, mise en création de la mémoire. La littérature taïwanaise dans le monde et l’expérience de Taïwan pour le monde (Inalco, Paris)

Dans la continuité du colloque 2025 intitulé « Une nouvelle représentation de la littérature taïwanaise : Traduire, transformer, interpréter », le colloque 2026, co-organisé par la Chaire en études taïwanaises de l'Inaco et par le Centre international des études taïwanaises de l'Université Nationale Normale de Taïwan, prend pour point de départ deux axes majeurs de réflexion :

La reconfiguration et la réinterprétation de la littérature taïwanaise dans le système-monde L’expérience que Taïwan offre au monde : Taïwan en tant que producteur de savoirs et de ressources conceptuelles

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Ce colloque s’articulera autour de trois notions centrales à portée méthodologique et philosophique :

Simplification transformative (轉易), Reconfiguration différenciatrice (轉異), Mise en création de la mémoire (轉憶), tout en prolongeant la perspective critique initiée en 2025. L’objectif est de construire une plateforme de dialogue interdisciplinaire, intermédial et interculturel.

I Simplification transformative (轉易)

Méthodologie de la simplification et stratégies de circulation culturelle

Le concept de « 轉易 » met l’accent sur le passage du complexe au simple, du difficile au compréhensible. Il s’agit d’analyser les conditions, les stratégies, les finalités et les effets de ce processus.

La simplification ne se limite pas à une réduction linguistique ou formelle, mais constitue un ajustement stratégique permettant de rendre une culture intelligible pour autrui. Elle implique la transformation de structures complexes, de contextes culturels et de mémoires historiques en formes de savoir accessibles.

Ainsi, la « simplification transformative » correspond à une reconstruction sélective dans le processus de circulation culturelle, impliquant des enjeux d’intelligibilité et de transmissibilité.

Ce processus s’inscrit dans un champ d’interactions lié aux rapports de pouvoir, aux contextes et aux structures cognitives. Dans le cas de la littérature taïwanaise, il s’accompagne de mécanismes de sélection, d’effacement, de recréation et de re-narration.

Selon les contextes de réception — marché mondial du livre, systèmes éducatifs, foires internationales ou plateformes diplomatiques — les stratégies de simplification varient.

Questions proposées :

Comment définir des stratégies de communication et des modes d’introduction culturelle ?

Que conserve-t-on et que supprime-t-on dans le processus de simplification ?

Comment comprendre la dimension politique de la « transmissibilité » ?

II Reconfiguration différenciatrice (轉異)

Altérité productive et dynamiques créatives

Le concept de « 轉異 » se concentre sur la production de différences à partir de conditions existantes. Il s’agit de comprendre comment, à partir de ressources, d’histoires et de structures culturelles, émergent de nouvelles formes d’expression.

Dans le champ contemporain de la littérature mondiale, l’hétérogénéité n’est plus périphérique, mais devient une force créatrice centrale.

Dans le cas de Taïwan, cette hétérogénéité se manifeste à travers :

le plurilinguisme (mandarin, taïwanais, hakka, langues autochtones)

la diversité des expériences historiques et culturelles

« 轉異 » interroge ainsi les processus par lesquels :

de nouvelles formes narratives émergent dans des contextes translinguistiques et transmédiaux

une esthétique de la différence génère un dialogue interculturel

Il ne s’agit pas d’adaptation au centre, mais de création à partir de la différence elle-même.

III Mise en création de la mémoire (轉憶)

De la mémoire culturelle à une narration partagée à l’échelle mondiale

Le concept de « 轉憶 » met l’accent sur la manière dont la mémoire devient une ressource active de création et de partage.

La mémoire n’est pas une archive statique, mais un processus dynamique, intergénérationnel et transdisciplinaire. L’expérience historique et culturelle de Taïwan, marquée par la pluralité, constitue un terrain fertile pour la transformation narrative.

Dans ce cadre, la littérature taïwanaise semble développer une forme spécifique que l’on pourrait qualifier de « littérature de la transformation de la mémoire ».

Questions proposées :

Comment la mémoire est-elle mobilisée dans la création littéraire ?

Comment transformer l’histoire et l’expérience taïwanaises en éléments fictionnels ?

Quelles formes de mémoire issues de Taïwan peuvent être partagées avec la littérature mondiale ?