Marguerite d’Autriche "opératrice d’écriture". Représentations de soi dans ses recueils poétiques. Soutenance de C. Marsh-Gumy (Lausanne)

Chloé Marsh-Gumy soutiendra sa thèse intitulée Marguerite d’Autriche « opératrice d’écriture ». Représentations de soi dans ses recueils poétiques (KBR ms. 11239, 228 et 10572) le mercredi 1er juillet 2026 à 16h15 dans la salle 4030de l'Anthropole à l'Université de Lausanne.

La thèse, qui a été dirigée en cotutelle par les Prof. Estelle Doudet (Unil) et Anne-Laure Van Bruaene (UGent) propose de considérer Marguerite d’Autriche comme « opératrice d’écriture », c’est-à-dire comme une actrice qui initie, organise et oriente les pratiques d’écriture et de mise en recueil, à partir de l’étude de trois manuscrits poétiques (et musicaux) qui lui sont liés. Ceux-ci apparaissent comme des lieux de sociabilité et de création propres à la culture de cour, où s’entrelacent poésie, musique et usages politiques, et à travers lesquels Marguerite élabore, module et met en scène différentes images d’elle-même, entre mémoire, pouvoir et identité princière.

Le jury sera composé des Prof. Agathe Sultan (Unil), Frederik Buylaert (UGent), Tania Van Hemelryck (UCLouvain) et Adrian Armstrong (Queen Mary University).