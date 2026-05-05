La dédicace programmatique dans la première modernité (Lyon)

L’organisation de ce colloque international s’inscrit dans la continuité du projet LEDERI « Lettres de dédicace à la Renaissance Italienne » porté par Susanna Gambino Longo et qui, depuis 2021, a bénéficié du soutien du LabEx Comod et de l’UMR 5317-IHRIM. Grâce à l’expertise du Pôle Humanités Numériques de l’IHRIM, la base de données évolutive LEDERI est désormais en ligne afin de proposer un premier ensemble de lettres de dédicace d’auteur qui accompagnent les ouvrages savants en vernaculaire italien imprimés durant la première modernité (1460-1600).

À l’occasion de la mise en ligne du site, nous avons souhaité réunir à l’université Lyon 3 des spécialistes des XVe et XVIe siècles européens afin de nous intéresser en particulier aux dédicaces programmatiques, en nous focalisant sur l’espace italien et français, afin de croiser les regards sur l’émergence et la progressive structuration de cet élément liminaire que nous souhaitons envisager comme le lieu de construction d’un programme intellectuel. L’objectif de cette rencontre sera de sonder de façon critique cet élément paratextuel en cherchant à dépasser les lieux communs auxquels il a été souvent réduit et de confronter les mécanismes par lesquels se manifeste la conscience autoriale – une catégorie généralement associée à l’apparition de l’imprimerie et à une approche moderne de la littérature et des savoirs.

Découvrir le détail du programme…