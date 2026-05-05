Études de genre et littérature d’Ancien Régime, XVIIe-XVIIIe s. (Sorbonne Nouvelle)

Mardi 9 juin 2026, 9h-18h

Maison de la Recherche, Sorbonne Nouvelle - Salle Athéna

Programme

9h00 : Accueil des participants

9h30 : Introduction

I. Relire autrement les pratiques d'écriture

(Modération : Mathilde Claveirole)

9h45 : « Le recueil collectif, une forme féminine de la publication ? » -Elise Roussel (Université Bourgogne Europe)

10h05 : « Genséric d'Antoinette Deshoulières ou la recherche impossible d'un discours audible... », Claire Augé (CPGE, Lycée Champollion, Grenoble)

10h30 : Discussion et pause

II. Critique genrées et critique du genre

(Modération : Oriane Guiziou-Lamour)

11h10 : « Penser dans et contre l'Ancien Régime : l'œuvre de Monique Wittig » - Hélène Boons (Université Paris Nanterre)

11h35 : « Le corps des femmes dans la critique du XVIIIe siècle » Marion Bianconi (Université Sorbonne Nouvelle)

11h50 : Discussion et pause déjeuner

III. Composer avec la violence et la domination

(Modération : Doriane Dupau)

14h00 : « Venise, août 1775. L'agression d'une femme réécrite par la poésie fugitive » - Bruno Rattini (Sorbonne Université / Università degli Studi di Padova)

14h20 : « Rapports de sexe et écriture de soi : négocier la domination dans les récits féminins du XVIIIe siècle » Lucille Raynal (chercheuse indépendante)

14h40 : Discussion et pause

IV. La pastorale après l'affaire Chénier

(Modération : Mélissa Thiriot)

15h10 : « Réactualiser la pastorale dramatique par le prisme des problématiques de genre » - Sylvain Garnier (Université Marie et Louis Pasteur, Besançon)

15h35 : « 2017–2025, de l'affaire Chénier à sa mise en pièce : la littérature du XVIIIe siècle en procès » - Lola Marcault (Université Paris Cité)

16h10 : Discussion et pause

Table ronde

(Modération : Mélissa Thiriot)

16h30 : Transmission du canon littéraire : quelle place pour le genre ? Avec la participation de Jean-Christophe Abramovici, Myriam Dufour-Maître, Sarah Nancy et Jennifer Tamas.

Conclusion de la journée