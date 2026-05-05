Les nouveaux "catéchismes" au XIXe s. : sciences, politique, religion (Paris)

"Nouveaux "catéchismes" au XIXe siècle"

Sciences, politique, religion

Jeudi 11 et vendredi 12 juin 2026

Chapelle de l'Humanité

5, rue Payenne, Paris 3e

Métro Saint-Paul

Résumé

Ce colloque est dans la suite de ceux organisés depuis quelques années, avec le soutien de l’Association internationale ‘Maison d'Auguste Comte’, par David Labreure, Directeur du musée et des archives de l’association, et Annie Petit, professeure émérite de philosophie, Université Paul-Valéry de Montpellier. Il s’agira de voir comment le genre « Catéchisme » émigre en étant repris et revisité, en différents domaines — scientifiques, littéraires et surtout socio-politiques par divers réformateurs ou divers écoles ou groupes, y compris par des faiseurs de « catéchismes laïques ».

Les Lumières puis la Révolution française ont entraîné une certaine désaffectation pour la religion chrétienne traditionnelle. Cependant, au cours des XVIIIe et XIXe siècles, le genre « catéchisme » (du verbe grec katèkéo : faire retentir aux oreilles) connaît une vogue renouvelée et le mot « catéchisme », jusqu’alors usité exclusivement dans le domaine religieux, a une fortune inattendue dans des domaines profanes, y compris dans celui de la propagande anti-religieuse. De multiples catéchismes sont publiés. Beaucoup sont liés aux espérances de transformations socio-politiques : les catéchismes du citoyen et catéchismes républicains abondent, relayés au XIXe par des catéchismes plus ou moins socialistes, des catéchismes plus ou moins laïques et des catéchismes promouvant des religions repensées. Mais il y a aussi des catéchismes destinés à la vulgarisation des savoirs savants : catéchismes de telle ou telle science, de tel ou tel art ou technique — catéchismes d’économie, de physiologie, de médecine, de l’hygiène et de la santé, catéchismes d’agriculture, catéchisme du mécanicien ... – ou encore des catéchismes adressés à tel ou tel groupe social – catéchismes des jeunes filles, des mères de famille, de l’ouvrier, parfois décliné selon les spécificités du travail ; catéchismes du soldat, du colon, etc.

Nous proposons d’étudier quelques aspects de cette déferlante de catéchismes nouveaux, qui font suite à l’explosion révolutionnaire, afin de préciser ce qu’ils empruntent aux catéchismes traditionnels ou comment ils s’en démarquent en désacralisant l’énonciation des savoirs.

— Un ensemble d’études abordera quelques catéchismes faits par des savants spécialisés, en divers domaines et par un romancier (et non des moindres : Balzac).

— Un autre ensemble s’attachera à la multiplicité de catéchismes sociaux et politiques : le thème ayant déjà fait l’objet d’un important colloque sur Les Catéchismes républicains (organisé par Jean-Charles Buttier et Émilie Delivré, 2006, publié en 2009), nous nous en tiendrons ici au corpus français, tout en élargissant les études aux catéchismes des réformateurs sociaux qui se font parfois inventeurs de nouvelles religions.

— La catéchèse chrétienne, qui se renouvelle aussi en ce siècle fécond, sera aussi étudiée en ses différentes formes et auteurs.

— Seront également analysés des catéchismes proposés par des auteurs dont l’appartenance est revendiquée à des groupes institués — libre pensée, franc-maçonnerie, école philosophiques …

Réservation obligatoire: auguste.comte.paris@gmail.com ou par téléphone: 01 43 26 08 56

Programme

Jeudi 11 juin

「9h15-9h45」 Accueil, café

「9h45 -10h00」 Ouverture du colloque par Annie Petit

「10h00-12h00」 Sciences et littérature

10h00 – Le Catéchisme d'économie politique : Say et la diffusion d'une nouvelle science.

Philippe Steiner (Professeur émérite de sociologie GEMASS/Sorbonne Université)

10h30 – La vogue des catéchismes agricoles destinés aux écoles primaires au XIXe s.

Nadine Vivier (professeure honoraire des universités - histoire contemporaine, présidente honoraire de l’Académie d’agriculture de France)

11h-11h15 - Discussion

「11h15-11h30」Pause

11h30 – Le Catéchisme hygiénique d’Amédée Guillaume

David Labreure (Directeur du musée et des archives, La Maison d’Auguste Comte)

12h00 – Balzac et le genre du catéchisme. Remarques sur le Catéchisme social

Pierre Glaudes (Professeur de littérature française, Sorbonne Université)

12h30-12h45 – Discussion



「12h45 - 14h00」Pause Déjeuner



「14h00-17h00」Les catéchismes socio-politiques (I)

14h00 – Le catéchisme politique : une pédagogie populaire du long XIXe siècle ?

Jean-Charles Buttier (Chargé d’enseignement en didactique de l’histoire et de la citoyenneté, université de Genève (IUFE))

14h30 – Le genre dans le Catéchisme du genre humain de François Boissel (1789 et 1792)

Anne Verjus (Triangle, UMR 5206, CNRS, Ens de Lyon )

15h00 – Discussion

「15h15-15h30」Pause

15h30 – Le Catéchisme industriel de Saint-Simon

Pierre Musso (Professeur honoraire, université de Rennes II, ex-fellow associé de l’Institut d’études avancées de Nantes)

16h00 – Le Catéchisme des socialistes de Louis Blanc

Armelle Le Bras-Chopard (Professeure émérite de sciences politiques,

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

16h30 – Le Manuel du Républicain de Charles Renouvier

Isabelle de Mecquenem (PRAG de philosophie à l'université de Reims Champagne-Ardenne, directrice adjointe du réseau interuniversitaire de recherche sur le racisme et l'antisémitisme (RRA))

17h00 – Discussion

Vendredi 12 juin

「10h00-11h00」Les catéchismes socio-politiques(II)

10h00 – Les catéchismes socialistes : un outil de prosélytisme politique au XIXe siècle

Hugo Rousselle (Enseignant-chercheur à l’Institut d’histoire du droit, université Paris II)

10h30 – Catéchisme et propagande positiviste chez Auguste Comte

Frédéric Dupin (Magistrat administratif, agrégé et docteur en philosophie)

10h30-10h45 Discussion

「10h45-11h00」Pause

「11h00-15h30」Les catéchismes du sabre et du goupillon

11h00 – Les catéchismes militaires

Jean-Marc Largeaud (Maître de conférences en histoire contemporaine, université de Tours)

12h00 – Présentation de la Bibliothèque des amis de l’instruction (54 rue de Turenne) et de la Chapelle de l'Humanité



「13h00 - 14h00」Pause Déjeuner



14h00 – L’introduction des devoirs civiques dans les catéchismes diocésains (1880-1890)

Pauline Piettre (Maître de conférences en histoire, Institut catholique de Paris)

14h30 – Critiques de la catéchèse et pédagogie nouvelle, le succès des catéchismes en images

Isabelle Saint-Martin (Directrice d’études à l’EPHE, Chaire Arts visuels et christianisme)

15h00-15h15 Discussion

「15h15-15h30」Pause

「11h00-15h30」Libres-penseurs, franc-maçons, positivistes

15h30 – Catéchismes libres-penseurs et laïques

Jacqueline Lalouette (Professeure émérite, université de Lille IUF senior honoraire)

16h00 – Les catéchismes francs-maçons

Yves Hivert-Misseca (Professeur honoraire, agrégé d'histoire, docteur es lettres)

16h30 – Débats positivistes sur les catéchismes nouveaux

Annie Petit (Professeure émérite de philosophie, Université Paul Valéry de Montpellier)

17h00 – Discussion

17H30 – Présentation du dernier livre de la collection Positivismes & Cie :

« Famille, Patrie, Humanité ». Réorganisations socio-politiques au XIXe siècle (Paris, Hermann, 2026)

Par Annie Petit et David Labreure