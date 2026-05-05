Séminaire Expériences esthétiques

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

UMR 8103 ISJPS, Centre de philosophie contemporaine

Séminaire animé par André Charrak et Pauline Nadrigny

Les lundis, une fois par mois, de 17h à 19h

Partant d'une réflexion sur les arts sonores, sans s'y restreindre, ce séminaire propose d'explorer ce qui, dans l'expérience esthétique, déjoue nos habitudes perceptives et nos attentes conceptuelles. Nous accueillerons des chercheuses et chercheurs qui, dans les champs de la philosophie, de la théorie et de l'histoire de l'art et de la création artistique, contribuent au renouvellement des questions de l'esthétique contemporaine.

Lundi 11 mai 2026, 17h–19h Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne. Salle Lalance

Alexis Anne-Braun (ENS-PSL)

Images au second degré. Hyperréalisme, photoréalisme et réalisme de plateforme.

La question du réalisme photographique occupe depuis plusieurs décennies une place centrale en philosophie de l'art, des analyses séminales de Kendall Walton sur le réalisme transparent jusqu'aux débats récents sur l'ontologie des images numériques. Qu'est-ce qui fait qu'une image 'fait du réel' ou "fait réel" ?

Alexis Anne-Braun propose d'examiner trois régimes du réalisme des images : l'hyperréalisme pictural, qui imite la surface de la photographie ; le photoréalisme computationnel, qui simule l’apparence de la photographie ; et le réalisme de plateforme, dans lequel les images circulent et se stabilisent dans les environnements numériques contemporains.

Alexis Anne-Braun enseigne l'esthétique et la philosophie de l'art à l'ENS-PSL. Il est l'éditeur, avec Laure Blanc-Benon, d'un volume de Textes clés de philosophie de la photographie (Vrin, 2025). Ses travaux actuels portent sur le médium photographique et la théorie des images, l'ontologie de l'œuvre d'art, l'activation esthétique et la question de la maintenance en arts.

Contacts :

pauline.nadrigny@univ-paris1.fr

andre.charrak@univ-paris1.fr