Appel à contributions – Pisana, n° 8 (2026) : Ippolito Nievo et la culture du XIXe siècle

Pisana

Promotion Internationale des Synthèses et des Analyses sur Nievo Auteur

Promozione Internazionale degli Studi e delle Analisi su Nievo Autore

Revue dirigée par Simone Casini et Aurélie Gendrat-Claudel

Fondée par Elsa Chaarani

Appel à contributions

Pisana est une revue franco-italienne annuelle d’études littéraires et historiques, fondée en 2019 par Elsa Chaarani Lesourd, et qui entame sa septième année. Depuis sa création, Pisana a suscité l'intérêt et la sympathie des lecteurs et des chercheurs en littérature moderne et contemporaine grâce à son approche novatrice de la littérature du XIXe siècle. Elle constitue avant tout un espace de recherche, de réflexion et de discussion autour de la figure et de l’œuvre d’Ippolito Nievo (1831-1861). L'intérêt pour Nievo s’est fortement accru ces dernières décennies, notamment en Italie et en France, comme en témoignent les publications, les colloques et les projets qui attestent de sa pertinence culturelle. Par ailleurs, Pisana utilise l’œuvre de Nievo comme « prétexte » et « contexte » d’une nouvelle réflexion critique sur la culture italienne, française et européenne du milieu du XIXe siècle. C’est pourquoi Pisana est également ouverte aux contributions qui portent sur des auteurs, des moments et des expériences de cette période, à la croisée de la tradition et de la modernité, des identités nationales et de l’Europe, de la littérature et de l’histoire.

Les langues de publication sont le français, l’italien et l’anglais. Pisana accueille des contributions de toutes méthodologies et écoles de pensée. Le seul critère, garanti par la direction et le comité scientifique, est la qualité des travaux soumis. Les articles font l’objet d’une double évaluation anonyme, puis d’une relecture par le comité de rédaction.

Par ce message, nous vous invitons à envoyer votre contribution pour le numéro 8 de Pisana. Pour les articles, la proposition (un titre et dix à vingt lignes décrivant le contenu et la méthode) est à envoyer avant le 30 juin 2026. Si votre proposition est retenue par le comité de rédaction, l’article devra être remis pour le 30 septembre 2026 et fera l’objet d’une relecture en double aveugle. La parution du numéro 8 de Pisana est prévue à la fin de l’année 2026 ou au début de l’année 2027.

Ces propositions peuvent être envoyées aux adresses suivantes :

- contact@asso-rivista-pisana.org

- simone.casini@unipg.it

- aurelie.gendrat-claudel@univ-nantes.fr

Les numéros de la revue déjà publiés sont accessibles à l’adresse suivante : https://sites.google.com/chemins-de-traverse.fr/universitaire/accueil/pisana