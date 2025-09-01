Mikkel Bolt Rasmussen, The Refusalist International

Les nombreuses manifestations de masse qui ont eu lieu depuis 2011 se caractérisent par une volonté indéniable de remettre en cause, de renverser et de détruire les représentations politiques dominantes, sans en proposer de nouvelles. Ces manifestations ne visent pas à remplacer le gouvernement ou les dirigeants actuels par d’autres, et ainsi à obtenir une meilleure version de ce que nous avons déjà. Au contraire, elles rejettent tous les responsables politiques, y compris les chefs de file de l’opposition les plus critiques : ces manifestations ont pour but de démanteler le besoin même d'autorité. De plus en plus de personnes en viennent à considérer qu’il n’est pas possible de gérer les nombreuses crises dans le cadre de nos institutions politiques.

Ces nouvelles manifestations sont des actes politiques qui ne relèvent ni de la lutte des classes ni de la constitution d’une opposition au pouvoir. Rasmussen soutient que nous devrions comprendre ces manifestations comme l’émergence d’un nouveau type d’action révolutionnaire qui est autant une transformation anthropologique que politique : il s’agit d’une tentative de se libérer de toutes les notions traditionnelles sur la manière dont s’organise le contexte social que nous appelons la société et l’État-nation.

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Table des matières

Introduction

The Globalization of Protest

The New Movement

Refusal

Aphasia

Anti-Politics

The Workers' Movement

The Socialist Horizon and Beyond

Dissolution

Refusal of the Refusal

À propos de l'auteur

Mikkel Bolt Rasmussen est Professeur d'esthétique politique au département d'études artistiques et culturelles de l'université de Copenhague.